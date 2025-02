Cividale: le imprese artigiane crescono 3,8%

Positivo confronto tra Confartigianato Udine, con il Consiglio di zona del Friuli Orientale, e l’amministrazione comunale di Cividale sul presente e il futuro del comporto nella città ducale. Le imprese artigiane rappresentano il 27% del tessuto produttivo.

A Cividale cresce la presenza dell’artigianato, che si conferma motore economico e identitario della città ducale ed espressione di un tessuto produttivo dinamico, nonostante le sfide. Confartigianato Imprese Udine, con il Consiglio di zona del Friuli Orientale e Comune di Cividale sono impegnati, ciascuno per la propria parte e in un rapporto di fattiva interlocuzione, a supportare le imprese locali creando le condizioni migliori per il loro mantenimento nell’area e l’auspicabile sviluppo.

È su questi contenuti condivisi che giovedì sera (20 febbraio) si è trovata una sintesi dell’ampio e positivo confronto avvenuto nella città ducale tra il Consiglio di zona del Friuli Orientale di Confartigianato Imprese Udine e l’amministrazione comunale. Presenti nella sede degli artigiani il sindaco Daniela Bernardi e l’assessore alle Attività produttive, Catia Brinis, il presidente zonale nonché vicepresidente provinciale di Confartigianato-Imprese Udine, Giusto Maurig, il presidente provinciale e regionale Graziano Tilatti e il presidente di Confartigianato Udine Servizi, Daniele Cuciz.

Sul territorio comunale sono insediate attualmente 248 imprese artigiane, ossia il 27% del tessuto produttivo, che danno lavoro a poco meno di 700 addetti. È il terziario il comparto artigiano più nutrito, con il 42% delle aziende, seguito dalle costruzioni, con il 37% e dalle manifatture con il 21 per cento. Significativa l’incidenza dell’imprenditoria femminile (21,4%) e di quella con origini straniere (18,5%), mentre i titolari artigiani under-40 sono soltanto l’8,1% del totale. Negli ultimi 10 anni a Cividale il numero delle aziende del comparto è aumentato del 3,8% e nell’ultimo anno dello 0,4%, due dati decisamente positivi soprattutto se si considera che, sempre nell’ultimo decennio il comprensorio delle Valli del Natisone ha registrato una contrazione pari all’8,2% e nell’ultimo anno dello 0,8%. Il capoluogo del territorio evidenzia pertanto un andamento nettamente in controtendenza al suo comprensorio.

Riguardo ai temi affrontati nel corso dell’incontro, l’amministrazione comunale ha evidenziato in positivo la realizzazione del nuovo centro di raccolta rifiuti, che dovrebbe soddisfare alcune esigenze particolari e ha sottolineato come il meccanismo della Tari cerchi di tener conto delle specificità di alcune attività produttive, sebbene i costi crescenti del servizio di gestione dei rifiuti, che inevitabilmente si riversano su imprese e privati. Affrontate anche le criticità riscontrate dalle imprese di autotrasporto per gli ingressi nel centro storico al fine di rifornire gli esercizi commerciali.

Al centro dell’attenzione anche gli elevati costi degli affitti nel centro della città, che hanno generato la chiusura di attività, più in particolare quelle legate al commercio. Su questo fronte, sindaco e assessore hanno anticipato che il Comune sta valutando alcune soluzioni tecniche per offrire spazi di esposizione e vendita a costi ridotti e in posizione centrale. In questa cornice la sindaco Bernardi ha espresso apprezzamento per la proposta di Confartigianato Udine di creare iniziative e individuare spazi per la valorizzazione dell’artigianato creativo, anche tradizionale, attraverso apposite «vetrine». Vivo apprezzamento anche per il progetto legato alla nascita di una scuola che valorizzi i mestieri artigiani collegati al Cips, il Centro internazionale Vittorio Podrecca e Teatro delle Meraviglie Maria Signorelli, dalla sartoria alla realizzazione di marionette.

L’amministrazione ha aggiornato sul piano di sviluppo a raggiera delle piste ciclabili nel circondario cittadino e sulla futura zona a traffico limitata; sulla possibilità di sviluppo dell’offerta formativa di carattere professionale.

Confartigianato Udine e Comune hanno condiviso, non da ultimo, l’importanza di una maggior coordinamento delle attività e delle iniziative di promozione del territorio in chiave turistica. «Confartigianato-Imprese Udine continua il suo impegno a supporto delle imprese locali, collaborando con le istituzioni per trovare soluzioni concrete alle problematiche del settore e per promuovere nuove opportunità di sviluppo», hanno concluso i vertici di Confartigianato Udine presenti.