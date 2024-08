Cividale, tutto pronto per la 23a edizione del Palio di San Donato

Partono oggi a Cividale, con la ricorrenza odierna del Santo Patrono, i festeggiamenti che culmineranno tra venerdì e domenica nella 23a edizione del Palio di San Donato, l’evento capace di attirare ogni anno migliaia di curiosi e turisti con le sfide di stampo medievale tra i cinque borghi della città. Nei giorni della manifestazione il busto reliquiario del Santo, conservato presso il Museo Cristiano, sarà esposto in Duomo mentre i borghi Brossana, di Ponte, San Domenico, Duomo e San Pietro si contenderanno la vittoria della competizione, andata nelle ultime quattro edizioni proprio a Borgo San Pietro, la più titolata anche in generale con tredici successi. Tra le gare che animeranno il fine settimana ci sono il tiro con l’arco storico, il tiro con la balestra e la corsa pedestre a staffetta: e poi spazio alla giostra medievale e ai giochi d’arme dei cavalieri, con le taverne pronte ad ospitare i tanti visitatori attesi per l’intero fine settimana. GUARDA IL VIDEO