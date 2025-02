Civiform Cividale: al via progetto Inspired per l’integrazione linguistica e sociale dei migranti

È ufficialmente partito Inspired – Innovazione, Sperimentazione, IntegRazionE – nuove Dotazioni, il progetto promosso da Civiform e finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027, che punta a favorire l’inclusione linguistica, sociale e lavorativa di migranti giovani e adulti.

Il progetto è stato avviato con il Kick-Off Meeting nella sede di Civiform a Cividale, un momento di confronto tra i partner – Oikos Ets, Ires Fvg, Ics Trieste, Fosf e Duemilauno Agenzia Sociale – e di presentazione delle attività previste. Tra queste, lo sviluppo di materiali didattici innovativi, la formazione degli operatori e nuove sperimentazioni mirate e multimediali con i beneficiari, sempre con un approccio innovativo e partecipativo.

Chiara Franceschini, Direttrice Generale di Civiform, ha commentato: «Inspired nasce per rispondere alle esigenze di integrazione sociale e linguistica delle persone più vulnerabili, a partire dall’esperienza maturata nel precedente progetto – Inspire – che dal 2019 al 2022 ha coinvolto oltre 600 stranieri negli 82 corsi di alfabetizzazione linguistica attivati sull’intero territorio regionale». Secondo Annalisa Orlando, responsabile del progetto «l’utilizzo di una didattica dinamica e di metodologie innovative e sperimentali, pure con visori e video 3D, permetterà anche in questa edizione di creare esperienze formative personalizzate ed immersive, capaci di rispondere ai bisogni specifici dei beneficiari e favorire il loro inserimento in Fvg».

Inspired si articolerà in quattro aree principali: la creazione di strumenti didattici innovativi, la formazione degli operatori, la sperimentazione con i destinatari e la sensibilizzazione sul territorio attraverso la creazione della Inspired Community, uno spazio di confronto e dialogo tra operatori e stakeholder regionali.

Grazie a questo progetto, che si concluderà a giugno 2027, il Friuli Venezia Giulia si conferma un territorio all’avanguardia nell’accoglienza e integrazione dei migranti.