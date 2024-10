Civiform Cividale inaugura l’Orto didattico sostenibile Meds Garden

Nasce un Orto didattico sostenibile al Civiform di Cividale, nell’ambito del progetto « MEDS GARDEN+”, co-finanziato dall’Unione europea grazie al Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia. Si tratta di un’area dedicata agli allievi del Centro di formazione professionale cividalese, pensata per diffondere la conoscenza delle erbe aromatiche mediterranee. L’obiettivo è collegare ristorazione e agricoltura urbana a km0 nei percorsi di formazione turistica, ristorativa ed agroalimentare. Ma non solo: il nuovo orto didattico – una di 5 azioni pilota – sarà un luogo chiave di sviluppo di green e life skills e competenze professionali per valorizzare il patrimonio culturale gastronomico dei futuri lavoratori. Il tutto per ampliare l’offerta turistica transfrontaliera potenziando i percorsi turistico-educativi, con esperienze accessibili e inclusive, in una strategia congiunta di educazione e promozione.

È stato progettato e realizzato da Daniele Marinotto, Maestro Giardiniere del Friuli Venezia Giulia, Formatore e Giardiniere Certificato dalla Scuola Agraria di Monza, che, intervenuto al taglio del nastro, ha illustrato le particolarità della coltivazione in aeroponica (verticale) rivoluzionando il concetto di coltivazione in piena terra: “L’orto Civiform è un progetto innovativo che unisce tecnologie avanzate e coltivazione biologica con un netto risparmio idrico. Le torri eoliche con luci a LED permettono di coltivare tutto l’anno, mentre all’esterno seguiamo i cicli stagionali. Non usiamo pesticidi, riducendo al minimo malattie delle piante. In piena terra applichiamo metodi biologici e tecniche moderne per gestire le piante. Abbiamo anche migliorato il terreno, creando un ambiente sano e ricco di biodiversità, con insetti utili e rifugi per piccoli animali, con un bug hotel e una bat box che completano l’ecosistema».

Civiform prende parte al progetto come associato a Scuola Centrale Formazione, accanto ai partner sloveni Kmetijska Zadruga Agraria Koper e Comune della Città di Nova Gorica, oltre al Giardino del Chiostro di Cividale del Friuli. Dal 2017 un primo progetto aveva realizzato 5 giardini fra Italia e Slovenia, a Mira, Skofije, Marezige, Pordenone e Capodistria, a cui se ne sono aggiunti ora ulteriori 2 (più un orto botanico), tra cui quello Civiform.

All’inaugurazione è intervenuto il Sindaco di Cividale, Daniela Bernardi, che ha sottolineato che “L’Amministrazione comunale è sempre vicina a iniziative come queste che sanno cogliere opportunità per investire nel futuro, creare rete e opportunità a sevizio della comunità locale”. “Meds Garden+ ha messo a disposizione di giovani e adulti uno strumento in più per potenziare la nostra azione formativa”, ha sottolineato il Presidente Civiform Roberto Molinaro, che ha aggiunto: “si tratta di un passo fondamentale per rafforzare la rete con il territorio in una dimensione internazionale in cui educazione, ambiente e turismo si intrecciano per creare opportunità a beneficio di tutti”.

Ha portato inoltre i saluti e la dell’Assessore regionale Barbara Zilli che, impossibilitata a partecipare, ha inviato una nota per sottolineare che “la Regione è a fianco di chi crea la cultura dei prodotti a KM0 – “di cjase” e che questa realizzazione “rappresenta un validissimo metodo educativo che guida i ragazzi verso una scelta consapevole del prodotto, privilegiando la qualità e la provenienza locale”.

L’inaugurazione – a cui è intervenuto un folto pubblico tra cui prestigiosi rappresentati del panorama gastronomico d’eccellenza quali Gloria Clama, Stefano Basello e Francesco Baldissarutti – è stata anche l’occasione per illustrare le tante novità di Civiform nel campo del green e della ristorazione. Renata Purpura, direttrice della Formazione Civiform, ha sottolineato come “L’interregionalità è un valore aggiunto perché permette lo scambio di competenze, ampliando gli orizzonti e creando sinergie che favoriscono innovazione e crescita, come nel caso delle qualifiche per adulti o di Attivascuola, che supporta il talento dei giovani ripartendo da manualità e conoscenza del territorio”.