Civigames: una sfida per imparare

Si è svolto al Civiform “Civigames” l’evento ludico-didattico organizzato dal Centro di formazione professionale triestino che ha coinvolto oltre 130 studenti di 7 scuole secondarie di primo grado del territorio. Proprio nella giornata della Festa dell’Europa, che segna i 75 anni della Dichiarazione Schuman, i ragazzi si sono confrontati in una serie di sfide su concentrazione, precisione e impegno sul tema partecipazione, cooperazione e crescita personale.

Nella sede di Opicina di Civiform, i partecipanti, suddivisi in squadre, si sono messi alla prova nei laboratori di cucina, pasticceria, meccanica e grafica e in esperienze di gioco-sport didattico come il Cornhole, il Kahoot ma anche ping pong e freccette. La 1G dell’Istituto comprensivo Divisione Julia si è aggiudicata la vittoria in una divertentissima finale.

L’evento è stato promosso da Civiform con il contributo del Comune di Trieste e il supporto dell’Assessorato alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia, in rappresentanza del quale è intervenuto l’assessore Maurizio Di Blasio. “Una bella opportunità per tanti giovani e ragazzi di sperimentare il modello educativo innovativo già utilizzato dagli allievi del Civiform, dove con l’esperienza diretta si possono acquisire competenze fondamentali per la collettività come la capacità di lavorare in team, la partecipazione attiva e l’ascolto” ha dichiarato la direttrice generale di Civiform Chiara Franceschini. “Oltre al divertimento, gli studenti hanno potuto vivere un’esperienza stimolante e imparare tante cose nuove” ha commentato con soddisfazione il coordinatore didattico Davide Carboni, supportato da docenti e tutor.

Civiform è una scuola professionale che non solo si dedica alla formazione e al benessere degli adolescenti, ma punta su un’alta qualità didattica. Attraverso laboratori professionali all’avanguardia, offre agli studenti un ambiente di apprendimento innovativo, dove la relazione e lo sviluppo delle Life Skills sono al centro del percorso educativo. Con iniziative culturali ed educative mirate, Civiform si impegna a favorire il talento e a contrastare l’abbandono scolastico, preparando i giovani ad affrontare il futuro con competenze concrete e una visione aperta, sempre in stretta relazione con il mondo del lavoro e le esigenze delle aziende.