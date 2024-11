Classifica sul valore aggiunto, Trieste nella top ten

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Balzo in avanti di Trieste, mentre Pordenone arretra. Sono questi i due opposti del territorio regionale quanto a capacità della loro economia di generare valore aggiunto. La classifica, realizzata dal Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere su dati Istat, si riferisce al 2023 e certifica come tutte le realtà italiane abbiano migliorato le loro prestazioni. L’analisi mette in luce le buone performance del Sud, con Chieti e Agrigento gazzelle d’Italia. il Meridione è cresciuto, nel complesso, del 5,46% tra il 2022 e il 2023 facendo meglio del Nord est (+ 4,66%), Nord ovest (+ 4,13%) e Centro (+3,85%). Se Milano, Bolzano e Bologna si mantengono salde nelle prime tre posizioni per valore aggiunto prodotto pro-capite tra il 2022 e il 2023, Sondrio (con 31.636 euro a testa nel 2023) e Benevento (con 20.067 euro) si rivelano le più dinamiche registrando il balzo più consistente nel ranking provinciale con un recupero di ben tre posizioni ciascuna. Sul fronte opposto, ad arretrare maggiormente sono, invece, Pordenone, Rimini, Grosseto, Taranto, Crotone, Nuoro perdono due posizioni ciascuno. Ma se si allunga lo sguardo agli ultimi vent’anni, tra 2003 e 2023, è Trieste a scalare maggiormente i gradini della classifica per valore aggiunto pro capite passando dal 39° esimo al 10° posto, pur avendo ceduto un paio di posizioni negli ultimi due anni. Il Friuli Venezia Giulia si assesta al 13° posto a livello nazionale.