Economia

Clima aziendale, Fincantieri vola: partecipazione record alla survey dei dipendenti

Nel 2025 risponde l’87% dei lavoratori: sicurezza, fiducia nel management e benessere oltre la media del settore manifatturiero.
Redazione
Autore: Redazione

Fincantieri presenta i risultati dell’Employee Engagement Survey 2025, la quarta condotta su scala globale, confermando il trend positivo registrato negli ultimi anni con un incremento significativo in tutti i principali indicatori e un livello di partecipazione senza precedenti. Il tasso di risposta ha infatti raggiunto l’87%, in crescita di ben 12 punti percentuali dal 2022 e di 3pp rispetto al 2024, registrando il contributo di oltre 19.600 rispondenti, a conferma della crescente fiducia nella survey come strumento di ascolto attivo.

I risultati della survey condotta da Mercer per Fincantieri mostrano, anche per il 2025, un trend positivo per tutte le 11 dimensioni analizzate, con 10 di esse in linea o superiori alla media del settore manifatturiero.

Tra i riscontri più significativi che emergono dall’Employee Engagement Survey 2025 spicca quello relativo alla sicurezza, percepita da tutti come massima priorità, e all’engagement, dove il risultato è superiore alla media del settore manifatturiero e in linea con il benchmark globale, a dimostrazione di un coinvolgimento diffuso e di un forte senso di appartenenza. Prosegue, inoltre, la crescita dell’indicatore relativo all’efficacia del top management, che si posiziona di 3pp sopra il benchmark globale e 7pp sopra la media di settore, a conferma di un elevato senso di fiducia e riconoscimento nei confronti del vertice aziendale.

Confermano un trend di crescita costante anche i dati su attenzione a etica, cultura e valori (+15pp sul 2022), con risultati superiori di 6pp rispetto alla media di settore e di 4pp rispetto al benchmark globale, e quelli su diversità, equità e inclusione (+9pp sul 2022), a testimonianza di un ambiente di lavoro sempre più equo e inclusivo, come dimostrano i diversi progetti di Gruppo intrapresi in questa direzione sotto il claim Fincantieri everyDEI. Infine, rispetto all’indicatore relativo all’employee experience (+10pp sul 2022), si registra un elevato apprezzamento per le iniziative a supporto del benessere delle persone, in particolare verso l’offerta di benefit e servizi welfare (+14pp sul 2022).

Luciano Sale, Direttore Human Resources and Real Estate di Fincantieri, ha commentato: “I risultati emersi dalla survey testimoniano la solidità del percorso intrapreso da Fincantieri, fondato su ascolto, valorizzazione e crescita condivisa. Il nostro impegno è quello di consolidare questi traguardi e di promuovere un ambiente di lavoro in cui ogni individuo possa esprimere appieno le proprie potenzialità, contribuendo al successo e alla reputazione del Gruppo e favorendo, come i dati ci mostrano, una cultura aziendale inclusiva e orientata al futuro.”

