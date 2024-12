Cluster, architettura scolastica: confronto tra scuola e professionisti a Manzano

Ambienti educativi come spazi dinamici, innovativi e sostenibili. Se ne è parlato con architetti, progettisti e scuola a Manzano, all’incontro promosso dal Cluster Arredo presso l’Innovation Platform Ecodesign e Sostenibilità, un evento che ha suggerito spunti di riflessioni interdisciplinari sulle architetture scolastiche, analizzate come ecosistemi vivi in grado di influenzare comportamenti, socializzazione e apprendimento.

“Tra architettura, scuola e formazione il dialogo è fondamentale – ha spiegato il presidente del Cluster, Edi Snaidero -. Attraverso interventi di esperti e professionisti del settore, si è esplorato il ruolo cruciale del design e di materiali nobili come il legno nella trasformazione delle scuole in ambienti accoglienti e funzionali, capaci di rispondere alle sfide della didattica contemporanea”. Secondo Snaidero, un approccio integrato e partecipativo può guidare la progettazione di spazi educativi all’avanguardia, “coinvolgendo architetti, pedagogisti, enti scolastici e amministrazioni locali in un dialogo costruttivo e innovativo”.

Michela Urban, presidente dell’Ordine degli architetti di Udine, ha conferma che bisogna unire le forze tra categorie: “l’architettura e l’edilizia riguardano l’abitare le scuole così come l’abitare le case”. Diana Calligaro, direttrice del servizio tecnico edilizia scolastica EDR di Udine, ha evidenziato, tra i numerosi spunti emersi, l’opportunità di lavorare assieme e confrontarsi. “Pubblica amministrazione, professionisti, la scuola coi suoi progetti: ognuno ha le proprie necessità e ognuno deve avvicinarsi alle altre realtà per conoscerle ed imparare”. “L’architettura scolastica è un tema centrale della nostra società – ha aggiunto la dirigente dell’ITC Marinoni di Udine, Alberta Pettoello -. Bene che persone provenienti da esperienze professionali diversi aprano un dialogo fattivo sia a livello progettuale che concettuale”.

Oltre a Edi Snaidero, Michela Urban, Alberta Pettoello e Diana Calligaro, alla serata hanno partecipato, il sindaco di Manzano Pietro Furlani, la docente di Didattica generale e tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento dell’Università di Udine Francesca Zanon, Matteo Scagnol dello studio MoDus Architects, il direttore del Cluster, Carlo Piemonte.