Cluster Arredo, 130 studenti friulani al Salone dl mobile

Sessanta studenti di quinta della scuola del mobile Carniello di Brugnera, 28 della seconda del Marinoni di Udine iscritti al progetto Made, 40 della terza, quarta e quinta del Solari di Tolmezzo indirizzo lavorazione del legno, tre dell’ITS Academy di Udine. Questa la folta rappresentanza studentesca friulana a Milano, accompagnata dal Cluster Legno Arredo Casa FVG, che con FederlegnoArredo, aziende e scuole del territorio sta portando avanti una sinergia vincente, “con l’obiettivo comune di sviluppare un settore di eccellenza – afferma il presidente del Cluster Arredo Edi Snaidero -, partendo dalla formazione e offrendo opportunità concrete di crescita professionale per i giovani”.

“Il Salone del Mobile fornisce agli studenti la possibilità di relazionarsi con le realtà del territorio friulano e del made in Italy nazionale focalizzandosi su design, sostenibilità e tecnologie in un ambiente internazionale – commenta la docente di Progettazione e produzione del Carniello Barbara Michielin -. In fiera lo studente può comprendere la potenzialità della tecnologia e a crearsi delle prospettive per il proprio futuro lavorativo”. “Un’esperienza positiva – è l’opinione della studentessa di quinta dell’Ipsia di Brugnera – indirizzo “Made in Italy” Sofia Bortolus -. Qui a Milano possiamo vedere sul campo ciò che studiamo a scuola dell’industria e del design”.