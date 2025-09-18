  • Aiello del Friuli
giovedì 18 Settembre 2025
Economia

Cluster Arredo Fvg, nasce a Trieste la "Foresta in città"

Un nuovo spazio urbano sorge nel capoluogo regionale per riscoprire il legame con le foreste e il legno del Friuli Venezia Giulia
Redazione
Autore: Redazione

Nasce a Trieste "Foresta in città", lo spazio urbano in cui riscoprire il legame tra città, le foreste e il legno della regione, un progetto realizzato dal Cluster Legno Arredo Casa FVG con il supporto della Regione FVG per valorizzare il legno regionale e promuovere la gestione sostenibile dei boschi del Fvg. Lo spazio permanente che sorgerà nel cuore del capoluogo regionale si unisce alla rete del Cluster Legno Arredo, società benefit da anni impegnata nello sviluppo del comparto e della cultura foresta-legno del territorio.

L'inaugurazione si terrà martedì 23 settembre alle ore 17.30 in via Muratti 1. Al taglio del nastro presenzieranno l'assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier, il presidente di Cluster Arredo Edi Snaidero con il direttore Carlo Piemonte, la vicesindaco del Comune di Trieste Serena Tonel. Seguirà l'intervento del designer Matteo Ragni, curatore dell'installazione, che guiderà i partecipanti in una visita alla foresta urbana, illustrando il significato del progetto e il legame tra città e foreste regionali.

