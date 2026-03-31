Cluster Arredo, inaugurazione a Udine nuova sede ‘Foreste in città’

Dopo l’esperienza avviata lo scorso anno a Trieste, anche Udine inaugura un nuovo spazio di “Foresta in Città”, spostando la sede in centro, un luogo dedicato alla diffusione della cultura del bosco e del legno del Friuli Venezia Giulia, iniziativa promossa dal Cluster Legno Arredo Casa FVG società benefit e Legno Servizi Cluster forestale FVG, in collaborazione con la Regione Fvg.

L’apertura ufficiale della rinnovata sede è in programma mercoledì 1 aprile alle 17.30 in piazza San Cristoforo 14 . Alla cerimonia presenzieranno l’assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier, il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi, il presidente del Cluster Arredo Edi Snaidero e del Cluster Forestale Mirco Cigliani.

La nuova sede udinese nasce in continuità con quello triestino, e ne mantiene la stessa identità visiva e funzionale. La progettazione e il rinnovamento degli ambienti sono stati realizzati grazie alla collaborazione tra il designer Matteo Ragni e un gruppo di studenti del terzo anno dei corsi di Graphic design per l’impresa e di Design e architettura d’interni dell’Accademia di Belle Arti G.B. Tiepolo, che ha contribuito a garantire coerenza estetica e progettuale tra le due sedi.