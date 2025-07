Cluster Arredo protagonista in Europa della formazione sull’edlizia

Il Cluster Legno Arredo Casa FVG entra a far parte del prestigioso circuito europeo della New European Bauhaus (NEB), unica realtà del Friuli Venezia Giulia e del nordest a essere inclusa in un partenariato europeo di rilievo, politicamente strategico, grazie al progetto presentato dal Cluster all’interno del South Hub, una rete attiva a livello europeo sui temi dell’eco-design e dell’edilizia sostenibile, insieme ai partner Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC), Fundación Cesefor, Regione Liguria.

La partecipazione al programma europeo NEBA (New European Bauhaus Academy) è frutto del dialogo istituzionale con l’Ufficio della Regione FVG a Bruxelles, che ha permesso di valorizzare e promuovere le competenze locali nel quadro delle politiche europee per la transizione verde. Lanciato dalla Commissione Europea, il programma mira a formare nuove figure professionali in grado di affrontare le sfide dell’edilizia sostenibile nei settori delle costruzioni, dell’ingegneria e dell’architettura. “È la conferma di quanto sia importante che Cluster e Regione facciano sistema per poterci posizionare in Europa con un ruolo di primo piano – commenta il presidente del Cluster, Edi Snaidero -, cogliendo così le opportunità che la politica della NEB proporrà per i prossimi anni”.

“L’ingresso del Cluster nel partenariato europeo della New European Bauhaus premia l’eccellenza della nostra filiera, riconosciuta a livello internazionale come portatrice di innovazione e opportunità di crescita, e sottolinea una volta di più la centralità della collaborazione tra le istituzioni, in questo caso gli Uffici della Regione a Bruxelles, e il mondo delle imprese al fine di creare valore sul territorio – dichiara il presidente della giunta regionale Massimiliano Fedriga -. La sostenibilità nel settore delle costruzioni è tra gli assi portanti dello sviluppo economico in chiave futura: è importante che il Friuli Venezia Giulia possa essere parte attiva di questo percorso, attraverso un progetto che ha il pregio di puntare con decisione sul capitale umano creando sinergia tra il mondo della scuola, dell’università e dell’alta formazione”.

L’obiettivo del progetto coordinato dal Cluster regionale – con la partecipazione dell’Università di Udine – Facoltà di Architettura, dell’ITS Malignani Academy Udine, di Legno Servizi Cluster forestale del FVG,del Politecnico di Milano – Design Department e del Liceo Artistico Sello – è di realizzare attività formative incentrate sui principi della sostenibilità, del design partecipato e dell’uso responsabile delle risorse. Tra queste, spicca l’avvio di un workshop presso la sede dell’Innovation Platform di Manzano, curata dal Politecnico di Milano. Il corso che si terrà in autunno, intitolato “Ecodesign in Action”, si rivolge a 15 studenti delle classi IV e V del liceo artistico Sello di Udine e prevede due giornate di attività laboratoriali, design thinking e co-progettazione, con particolare attenzione all’utilizzo di materiali bio-based, al benessere dell’utente e alla valorizzazione delle risorse locali.

Il progetto formativo vedrà anche il coinvolgimento attivo di ITS Academy Udine, che contribuirà alla validazione dei contenuti didattici e alla gestione operativa dell’iniziativa, curando il coordinamento con il Sello e promuovendo l’evento sul territorio. Parallelamente, l’Università di Udine svilupperà due webinar tematici, destinati a un pubblico internazionale di studenti e professionisti; il primo affronterà il tema della riqualificazione del patrimonio edilizio in chiave sostenibile, il secondo esplorerà soluzioni per la durabilità delle strutture in legno nell’ambito della mobilità dolce. Entrambi i contenuti saranno fruibili online tramite la piattaforma NEBA per promuovere la cooperazione transnazionale e lo scambio di competenze.