Cluster forestale-Cluster Arredo: domani 28 aprile la conferenza stampa di “Foresta in valle”

Sarà presentata martedì 28 aprile alle ore 11, nella Sala Pier Paolo Pasolini della sede della Regione FVG a Udine, la quarta edizione di “Foresta in Valle”, la festa del legno e delle foreste del Friuli Venezia Giulia che tornerà a Paularo il 16 e 17 maggio 2026.

All’incontro con la stampa interverranno:

Stefano Zannier , assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche

, assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Edi Snaidero , presidente del Cluster Legno Arredo e Sistema Casa FVG – Società benefit

, presidente del Cluster Legno Arredo e Sistema Casa FVG – Società benefit Marco Vidoni, consigliere di Legno Servizi – Cluster Forestale FVG

“Foresta in Valle” è unevento diventato negli anni un punto di riferimento per il settore foresta‑legno regionale, un luogo di confronto tra istituzioni, imprese, tecnici, ricercatori, associazioni, cittadini. Al centro, i temi della gestione forestale sostenibile, biodiversità, valorizzazione delle filiere del legno, rapporto tra foreste e comunità locali. L’iniziativa è organizzata da Regione FVG, Cluster Legno Arredo Casa FVG società benefit e Legno Servizi Cluster forestale FVG, con il patrocinio della Comunità di montagna della Carnia e del Comune di Paularo, e la collaborazione di numerose realtà territoriali, tra cui Ecomuseo I Mistîrs, NanoValbruna, Pro Loco Val d’Incarojo, Ordine dei dottori agronomi e forestali FVG, Università di Udine, Museo Carnico delle Arti Popolari.

La 4ª edizione della manifestazione si terrà sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 a Paularo.

Il programma prevede: