Cluster forestale Fvg, inaugurato “Il bosco in città” a Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nasce a Udine “La foresta in città”, uno spazio divulgativo interamente dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del sistema foresta legno del FVG. Il centro multifunzionale – che rientra nelle attività di promozione del comparto foresta legno attivato con il supporto dell’assessorato regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche – è stato realizzato dal Cluster Arredo in collaborazione con il Cluster Forestale del FVG Legno Servizi.

In via del Cotonificio a Udine erano presenti al taglio del nastro l’assessore del Comune di Udine, Eleonora Meloni, il presidente di Legno Servizi Cluster forestale FVG, Mirco Cigliani, l’assessore regionale Stefano Zannier. Numerosi gli imprenditori presenti e dei rappresentanti delle categorie socie del Cluster quali Confindustria, Confartigianato e FederlegnoArredo con il vicepresidente Paolo Fantoni. Per l’occasione è stata presentata in anteprima da Rinaldo Comino, direttore del Servizio Foreste RAFVG, e Carlo Piemonte, direttore generale del Cluster Legno Arredo Casa FVG, la versione beta del nuovo sito LEGNOFVG.IT, creato per raggruppare i dati e le iniziative più importanti nel settore legno FVG, realizzato anche grazie alla collaborazione dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali.

“È un orgoglio rendere disponibile questo spazio alla cittadinanza, e aver fatto il percorso assieme all’assessorato regionale alle foreste, che sin dal 2020 è a fianco del settore per lo sviluppo di un grande progetto pubblico-privato di valorizzazione delle foreste regionali e delle realtà economiche del territorio – ha affermato Cigliani -. Ciò che le foreste rappresentano per l’area montana ha già un suo importante punto di riferimento a Paluzza: con questo nuovo ufficio cittadino di collegamento amplificheremo il racconto del valore delle foreste montane e del legno regionale, sempre più essenziale per un futuro sostenibile sia ambientale che economico”.

L’area inaugurata oggi rappresenta la prima fase di un progetto più ampio, come confermato dall’assessore Zannier, che si estenderà su una superficie totale di oltre 400 mq dedicati alla promozione del legno e alla scoperta del sistema forestale. “Si è voluto creare uno spazio, unico nel suo genere, per portare la cultura forestale in città, nel cuore della pianura – ha commentato Piemonte -. Totalmente dedicato al legno regionale, punto di incontro per i più giovani e gli operatori del settore, tramite gli eventi che verranno qui organizzati farà scoprire al grande pubblico, ad esempio, che cos’è la biodiversità, quali danni cagiona il bostrico, cosa prevede una gestione sostenibile delle foreste. Tutti temi centrali per il Cluster forestale e per le filiere economiche collegate, fortemente sostenute dalla Regione FVG anche con gli importanti fondi messi a disposizione dall’assessorato alle attività produttive”.

“Spazi come questo divulgano il valore della filiera bosco-legno e ci aiutano diffondere un approccio alla gestione forestale che non sia dogmatico ma laico. Il modello di gestione che abbiamo attivato è vantaggioso perché basato su principi tecnici”. Lo ha affermato l’assessore regionale Zannier, ricordando che “la foresta in area montana e pedemontana cresce con un volume di un milione e mezzo di metri cubi l’anno, diversa la situazione in pianura dove il rimboschimento sarebbe auspicabile. Un’altra ambizione è quella di dare lunga vita ai prodotti realizzati in legno: iniziative come questa andrebbero replicate, perché aiutano a promuovere la conoscenza del bosco e delle attività ad esso connesso”.

Quella di oggi è solo la prima fase del progetto; il Cluster è infatti già al lavoro per triplicare gli spazi nel piano sottostante ed inaugurare, nella primavera 2025, una biblioteca di libri e di legni a disposizione per tutti gli interessati.