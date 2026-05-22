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Economia

Cluster Legno Arredo Casa FVG consolida il suo ruolo

Aumentano i servizi alle imprese. Nominata nel corso dell’assemblea la nuova direttrice Martina Mattellicchio, che subentra a Carlo Piemonte
Alessandro Di Giusto
Autore: Alessandro Di Giusto

Con 1,2 milioni di euro di valore della produzione e una crescita superiore al 30% rispetto all’anno precedente, trainata dall’ampliamento dei servizi alle imprese (+56%), il Cluster si conferma il principale soggetto operativo della filiera regionale del legno-arredo. Presentato all’assemblea dei soci del 21 maggio presso l’Innovation Platform di Manzano, il bilancio riflette il consolidamento del ruolo del Cluster quale promotore di strategie, indirizzi e politiche regionali, tradotti in progettualità concrete, e sempre più strutturate, a beneficio del territorio e del sistema produttivo.

 Le attività del Cluster – Innovation Platform, partenariati europei, certificazioni di filiera, supporto all’internazionalizzazione – si confermano il vero motore di sviluppo territoriale, capace di coinvolgere imprese, istituzioni, scuole, come attesta la crescente domanda di competenze e progettualità avanzate. Individuato dalla Regione FVG quale soggetto gestore dei canali incentivanti dedicati alla filiera del legno arredo, nel 2025 il Cluster ha erogato oltre 2,5 milioni di euro di contributi pubblici, attivando progettualità per 7 milioni di euro e coinvolgendo 110 imprese, con un effetto moltiplicatore per l’intera filiera per un valore stimato di circa 12,5 milioni di euro.

 Con l’acquisizione dello status di società benefit, il Cluster ha infine reso esplicito un modello già pienamente operativo, agendo come facilitatore della transizione sostenibile, integrando nelle proprie attività il supporto a modelli di economia circolare, la valorizzazione del legno regionale e lo sviluppo di competenze. “In un momento così delicato per il settore, il ruolo del Cluster va ben oltre i numeri di bilancio – osserva il presidente del Cluster Edi Snaidero -, considerato l’impatto concreto su un numero davvero elevato di aziende. Le nostre imprese sono in gran parte realtà piccole, e oggi più che mai hanno bisogno di essere sostenute nei percorsi di internazionalizzazione, soprattutto alla luce dell’attuale situazione geopolitica. Non è un caso che siano stati attivati progetti che sfiorano i 7 milioni di euro: dimostra quanto il Cluster riesca a generare valore e opportunità per l’intera filiera”.

 Nel corso dell’assemblea è stata nominata la nuova direttrice del Cluster, Martina Mattellicchio, figura interna che rappresenta la continuità di un percorso di crescita professionale. Con oltre 15 anni di esperienza nello staff del Cluster, negli ultimi tempi ha seguito, in particolare, lo sviluppo dei progetti di internazionalizzazione e la gestione dei canali incentivanti a favore delle imprese del FVG. “Il valore del Cluster sta nella capacità di trasformare strumenti e risorse in opportunità per le imprese. Il mio lavoro proseguirà in questa direzione, puntando sulla continuità, sulla qualità delle progettualità sviluppate e sulla capacità di attivare interventi concreti per il territorio – commenta Mattellicchio -. Insieme al Consiglio di amministrazione, ai soci e ai partner regionali, l’obiettivo sarà rafforzare sempre di più il collegamento tra imprese e istituzioni, lavorando su innovazione, sostenibilità  e supporto all’internazionalizzazione vicino alle esigenze reali delle aziende”. “Orgoglioso del passaggio di consegne a Martina Mattellicchio, che vanta grande professionalità e alte competenze nel mondo del legno arredo – ha affermato l’ex direttore Carlo Piemonte, ora direttore FederlegnoArredo -. Guiderà una squadra magnifica”.

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