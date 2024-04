Cluster legno arredo: il NEB Festival approda in Friuli Venezia Giulia

Il NEB Festival approda in Friuli Venezia Giulia con un evento satellite del Salone del Mobile, martedì 9 aprile alle 17.45 presso l’Innovation Platform ecodesign ed ecosostenibilità a Manzano, occasione in cui sarà proposto un cocktail party con dj set come “assaggio” del Salone milanese.

Accessibilità, inclusione, sostenibilità sono i punti cardine del progetto New European Bauhaus per ripensare gli stili di vita con una maggiore attenzione per l’ambiente, accelerando la “transizione verde” senza penalizzare estetica e benessere. Ed è questa la mission del progetto ideato dal Cluster Legno Arredo che in collaborazione con il liceo artistico Sello di Udine – e grazie al prezioso lavoro portato avanti dall’ufficio di Bruxelles della Regione FVG, che tiene collegamenti con le istituzioni europee fornendo informazioni sulle opportunità da cogliere – organizza l’esposizione di pannelli “New and sustainable design solutions in the field of color, material and finishing”. Ideati con materiali sostenibili in un’ottica di accessibilità sia ambientale (materiali), sia sociale (ipovedenti), dalle classi quarte degli indirizzi di Architettura, scenografia e grafica del Sello nell’ambito del progetto “Color Design”, e realizzati con il supporto di Voice Tec e Hub Finiture, partner tecnologici del progetto.

Con il supporto della designer Francesca Valan e dei docenti del liceo udinese, gli studenti hanno realizzato nuove texture e pattern di colori, con finiture innovative e materiali riciclati ed ecologici, su pannelli in laminato che raccontano l’identità del Friuli Venezia Giulia, dal paesaggio all’architettura. I lavori, ispirati a prodotti del territorio regionale (grano, trecce di aglio, ortaggi), presentano un design potenzialmente attrattivo anche per il mercato. Martedì 9 aprile i progetti saranno premiati e “testati” con esperienza di realtà virtuali.

“È con rinnovato piacere che il nostro liceo artistico ha aderito all’iniziativa di forte impatto didattico promossa dal Cluster Arredo, con il quale da anni costruiamo la filiera tra i mondi della scuola e del lavoro – commenta la dirigente scolastica del liceo artistico Sello, Rossella Rizzatto -. Questa esperienza innovativa ha reso possibile l’approfondimento dell’uso del colore e delle finiture in ambito dell’arredo grazie al prezioso contributo della designer Francesca Vallan, che ringraziamo sentitamente”. “Siamo onorati di ospitare un evento satellite del New European Bauhaus Festival, rientrante nella rete di iniziative europee che coniugano sostenibilità, design e inclusività – commenta il direttore del Cluster Carlo Piemonte -. Ringraziamo gli uffici di Bruxelles per il collegamento costante con il sistema regionale”.