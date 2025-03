Cluster: Rosolen, evoluzione Mare Fvg è garanzia sviluppo territorio

“L’Amministrazione regionale sta operando con visione, convinzione e con la velocità richiesta dalle grandi trasformazioni in atto all’evoluzione del Cluster Mare Fvg ampliandone le competenze e i settori di intervento. Nell’ultimo anno abbiamo lavorato per introdurre alcune modifiche riguardanti l’assetto e gli obiettivi della società consortile. Stiamo costruendo una realtà molto diversa rispetto al passato, puntando su un deciso salto di qualità e su un ampliamento delle competenze che non possono essere più limitate esclusivamente al settore nautico. Come richiesto dallo stesso territorio del Friuli Venezia Giulia ci stiamo aprendo a nuove sfide, favorendo nuove correlazioni oggi sempre più necessarie in un mondo che sta profondamente cambiando”. Lo ha affermato ieri pomeriggio l’assessore al Lavoro e Formazione Alessia Rosolen in apertura dell’assemblea del cluster Mare Fvg.

“Per imprimere questa accelerazione sono state definite le tempistiche e organizzati dei gruppi di lavoro. L’obiettivo – ha sottolineato Rosolen – è quello di aumentare le opportunità, mettere insieme strumenti innovativi e aprire nuovi ragionamenti e connessioni in ambiti importanti come la comunicazione quantistica, l’economia subacquea e aerospaziale e le energie rinnovabili, ricordando che il Friuli Venezia Giulia è da tempo impegnato nello sviluppo dell’idrogeno verde”. “A Mare Fvg si sta dando uno spazio di azione più ampio, trasformandolo in uno strumento fondamentale per lo sviluppo della nostra regione. Per questo – ha aggiunto – negli ultimi mesi siamo intervenuti con atti della Giunta per delineare puntualmente il percorso da intraprendere e per definire i soggetti protagonisti di questa evoluzione”. Nel corso del suo intervento ha precisato che con questa nuova impostazione il cluster continuerà a concentrarsi sulle esigenze delle piccole e medie imprese contando anche sulla capacità delle realtà imprenditoriali più grandi di trascinare l’intera economia regionale.

“Come Amministrazione regionale abbiamo spinto per portare la programmazione del cluster da annuale a triennale per dare maggiore continuità agli investimenti. Rispetto invece alla ricerca di forza lavoro e alla necessità di aggiornamento professionale – ha spiegato l’esponente della Giunta Fedriga – riteniamo che anche Mare Fvg, grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione, possa essere determinante nella costante rilevazione dei fabbisogni occupazionali e nel potenziamento delle filiere formative richieste dal mercato”. “A tal proposito – ha rimarcato Rosolen – le risorse finanziarie che l’Amministrazione regionale ha stanziato per la formazione continua sono oltre 9 milioni di euro con la messa a disposizione di un catalogo di percorsi dedicato alle aree della strategia di specializzazione intelligente – compresa quella delle tecnologie marittime -, costruito sulla base delle esigenze formative espresse dal tessuto produttivo”. Come già accennato dall’assessore, il costante impegno della Regione nei confronti dell’attività cluster è confermato infatti dal finanziamento di 370mila euro che da annuale e diventato pluriannuale per consentire alla società una programmazione delle attività nel medio periodo. A questo contributo si aggiungono i contributi per progettualità dedicate. “L’augurio – ha concluso Rosolen – è che entro la fine dell’anno si possa concludere questo percorso di trasformazione che rappresenta una visione innovativa per Mare Fvg in grado di dare risposte adeguate alle linee strategiche di sviluppo del Friuli Venezia Giulia”.