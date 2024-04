CNA FVG, nasce ” CNA Turismo e Commercio Fvg”

Grandi novità in casa CNA FVG. “Turismo e Commercio” è la nuova categoria che da oggi entra a far parte della grande famiglia della CNA regionale. Già 500 circa le imprese aderenti, tra commercianti, dettaglianti, esercenti, strutture ricettive, numero che si prevede aumenterà a breve.

· Meletti – Due categorie con forti ricadute su territorio

“Ottenuta l’autorizzazione dalla CNA nazionale, la direzione regionale ha deliberato formalmente la nascita dell’organizzazione che rappresenterà il commercio e il turismo – commenta il presidente della CNA FVG Maurizio Meletti -. Categorie importanti sia per il peso che le imprese di questi settori rivestono all’interno della compagine associativa, sia per la ricaduta sul territorio delle loro attività”.

· Fabris – CNA FVG: non solo artigianato

“Accogliamo il mondo del commercio senza contrapposizioni con altre organizzazioni datoriali – precisa il direttore Roberto Fabris -. Superato il suo iniziale posizionamento esclusivamente “artigiano”, la CNA FVG è divenuta sempre più un riferimento per le piccole imprese. Da anni, ormai, la CNA regionale sta crescendo a 360 gradi; oggi, costituendo formalmente il raggruppamento, presta un’attenzione particolare al turismo e al commercio per assistere queste categorie in maniera adeguata”.

· Il neopresidente è Domenico Papa

Nell’assemblea, dopo gli interventi di rito, è stato a nominato presidente del neocostituito raggruppamento Domenico Papa, agente di commercio; Simona Costantini è la funzionaria di riferimento che seguirà la categoria. Nato a Cefalù , 62 anni, in Friuli da oltre 30 anni, Papa dopo una piccola parentesi come artigiano del legno si occupa di mercati esteri e nazionale come commerciale.

· La sfida: connettere due comparti di artigianato e commercio

Ecco alcuni degli obiettivi che Papa cercherà di realizzare nel corso del suo mandato: “aumentare il numero di associati di questo raggruppamento, che sembrerà forse anomalo per un’associazione di artigiani, e che è invece è strategico, ad oggi gestito da associazioni di categoria autonome. L’aver creato un comparto di commercianti all’interno di un’associazione di produttori è una stimolante sfida per la dirigenza di CNA FVG. Il mio compito sarà connettere i due mondi di chi produce e chi commercia, per la prima volta sotto lo stesso tetto, con iniziative commerciali favorevoli per entrambi”.

· Le proposte

Papa intende promuovere pacchetti dei servizi forniti dalla CNA FVG “convenienti, semplici e con la minima burocrazia”, assieme a offerte formative per la crescita reale delle aziende. “Un piccolo programma che potrà essere rifinito e attuato dopo aver conosciuto meglio gli attuali soci iscritti in questo comparto e, soprattutto, dopo aver costruito la squadra che mi aiuterà nello sviluppo dei progetti”.