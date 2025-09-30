CNA FVG ospita a Udine l’evento nazionale “Motore umano” sul futuro dell’autoriparazione

CNA FVG ospita a Udine e patrocina l’evento nazionale “Motore umano 2025”, una giornata interamente dedicata al futuro dell’autoriparazione. L’appuntamento patrocinato da CNA, in programma sabato 4 ottobre dalle ore 9 in poi presso l’hotel Là di Moret, nasce per affrontare una delle sfide più urgenti del settore: la carenza di manodopera qualificata assieme al difficile ricambio generazionale che minaccia la tenuta delle officine italiane.

“Il settore autoriparativo italiano sta vivendo una delle crisi più importanti degli ultimi decenni che mette a rischio non solo la competitività delle officine, L’Unione Europea, con il piano “Vision zero”, ha fissato obiettivi ambiziosi in termini di riduzione degli incidenti, ma per raggiungerli è essenziale che i veicoli siano seguiti da professionisti aggiornati e preparati. In parallelo, l’evoluzione tecnologica rende i veicoli sempre più complessi, aumentando il livello di specializzazione richiesto alle officine. ma anche la sicurezza stradale” commenta il presidente regionale CNA FVG Maurizio Meletti.

Molte aziende del settore stanno già sperimentando queste difficoltà: faticano a trovare risorse, a formarle in modo efficace e a costruire relazioni di lungo periodo. Secondo le principali associazioni di categoria, nei prossimi dieci anni si prevede una riduzione fino al 50% degli autoriparatori attivi in Italia, un dato che non riguarda solo il futuro delle imprese, ma tocca direttamente temi come la continuità del servizio tecnico sul territorio. In questo scenario, il ricambio generazionale rappresenta un nodo strategico: i mestieri artigianali, da sempre parte del tessuto produttivo italiano, rischiano di perdere continuità e valore se non vengono resi attrattivi ai giovani.

“Motore umano” è un’opportunità di formazione e confronto pensata per chi ogni giorno lavora per innovare, attrarre nuovi talenti e valorizzare le competenze. Attraverso workshop tematici, case study e un esclusivo Recruiting Day, imprenditori, tecnici e professionisti potranno scoprire strumenti pratici per rendere le proprie aziende più attrattive, organizzate e sostenibili. Il programma affronterà temi cruciali come il passaggio generazionale, la leadership consapevole, la digitalizzazione dei processi, il controllo di gestione, la valorizzazione del capitale umano. Non mancheranno momenti di networking e confronto diretto, perché il cambiamento si costruisce insieme, condividendo esperienze e visioni.

“Con Motore Umano 2025, vogliamo dare voce a chi crede che il vero motore dell’autoriparazione siano le persone – commenta il referente regionale CNA FVG Autoriparazioni, Francesco Cadamuro -, perché il futuro delle officine passa dalla capacità di attrarre, formare e trattenere talenti, restituendo dignità e valore a un mestiere che merita di essere raccontato meglio. Motore Umano 2025 è l’occasione per guardare avanti, per non subire il cambiamento ma guidarlo. CNA FVG è sempre al fianco delle imprese auto-riparative per sostenere la loro crescita e competitività”.