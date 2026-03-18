Codacons, esposto a Procure Fvg su possibile speculazione prezzi

E’ stato formalmente depositato alle Procure di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone un esposto del Codacons sulle “possibili fattispecie di rialzo fraudolento dei prezzi e manovre speculative su merci”. Lo rende noto l’associazione, che sta monitorando l’andamento dei listini con particolare riferimento al comparto dei carburanti.

“Sarà possibile ora avviare in Friuli Venezia Giulia indagini penali volte a verificare se sui prezzi al dettaglio di molteplici settori si stiano verificando eventuali speculazioni che sfruttano la situazione in Medio Oriente per aumentare artatamente i listini danneggiando i consumatori”, precisa il Codacons.

L’associazione ha chiesto alle Procure di “disporre accertamenti investigativi volti a verificare la dinamica di formazione dei prezzi nei settori energetico, dei carburanti, del gasolio agricolo, dei materiali edilizi, delle materie plastiche destinate agli imballaggi e della filiera agroalimentare, accertando se tali incrementi di prezzo risultino proporzionati e giustificati dalle effettive variazioni dei costi delle materie prime e dei costi di approvvigionamento, e la possibile configurabilità di condotte penalmente rilevanti”.