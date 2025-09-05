  • Aiello del Friuli
venerdì 5 Settembre 2025
Economia

Codice terziario, Cgil-Cisl-Uil Fvg: recepita nostra proposta anti-dumping

I sindacati chiedono che venga avviato un vero confronto approfondito sulla nuova norma, che ha appena iniziato il proprio iter
Redazione
Autore: Redazione

Il capitolo sulla lotta alla contrattazione pirata, all’interno del nuovo Codice regionale sul Turismo e commercio, è una frutto di una proposta di Cgil, Cisl e Uil del Friuli Venezia Giulia, avanzata nel momento interlocutorio avuto con la Regione.
Lo sottolineano i segretari regionali Michele Piga (Cgil), Alberto Monticco (Cisl) e Matteo Zorn (Uil), in attesa di vedere il testo del disegno di legge, per dare una valutazione complessiva.
Cgil, Cisl e Uil regionali chiedono inoltre che venga avviato un vero confronto approfondito sulla nuova norma, che ha appena iniziato il proprio iter, evidenziando che, oltre alla lotta al dumping contrattuale, va affrontato il problema del lavoro povero che affligge in particolare il Terziario, e va posta massima attenzione perché che la semplificazione normativa annunciata non porti anche a una riduzione dei controlli sulla sicurezza sul lavoro, concludono i segretari regionali.

Redazione

