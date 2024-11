“Codroipo c’è” a sostegno di “Bianco e rosso Natale”

“Codroipo c’è”, associazione che riunisce le realtà economiche di Codroipo e Medio Friuli, avrà un ruolo organizzativo importante in “Bianco e rosso Natale”, il programma di eventi ideato dal Comune di Codroipo in occasione delle feste natalizie. Il nuovo presidente delle attività produttive, Piergiorgio Iacuzzo, ha voluto dare un forte segnale al territorio, entrando a far parte col suo sodalizio nella cabina di regia delle iniziative che, per circa un mese e mezzo dal 28 novembre al 6 gennaio, accompagneranno i codroipesi. Prova ne sia il fatto che il mercatino di Natale e le sue casette, che animeranno da sabato 7 dicembre piazza Garibaldi, saranno gestite proprio da “Codroipo c’è”.

“Quando, la scorsa estate, ho deciso di rilevare la presidenza dell’associazione, il mio obiettivo era quello di far accrescere il valore di Codroipo e del Medio Friuli attraverso eventi e manifestazioni: far parte dell’organizzazione di “Bianco e rosso Natale” è uno dei primi passi che avevo intenzione di compiere in questo senso – è il commento di Piergiorgio Iacuzzo -. Da codroipese sento mia questa “missione” e con “Codroipo c’è” vogliamo risvegliare le attività produttive di tutto il territorio. E’ un processo lungo, che passa anche attraverso le iniziative che si svolgeranno durante il periodo natalizio”. Tra concerti, attività di animazione per bambini, spettacoli teatrali, il grande veglione di Capodanno in piazza Garibaldi e i fogoròn a Codroipo e Iutizzo, si può proprio dire che le offerte non mancheranno.

Un antipasto di ciò che sarà avrà luogo mercoledì 27 novembre all’Azienda vinicola Pittaro, dove si terrà “Le note del vino”. In programma un concerto di musica classica con il pianista Sebastian Di Bin, il soprano Anna Smiech e il tenore Mirko Grgonic a cui seguirà una degustazione dei vini Pittaro accompagnata dall’assaggio di prodotti locali. Un modo per unire cultura e le eccellenze enogastronomiche del Medio Friuli. A presentare la serata Raffaella Beano.