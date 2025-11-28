Codroipo comune virtuoso per indici di sostenibilità

Il comune di Codroipo è tra i più virtuosi per indici di sostenibilità, secondo quanto emerge dal primo report realizzato sulla base dei dati della Rete dei Comuni Sostenibili. La cittadina friulana si distingue per gestione e risparmio energetico degli edifici e delle aree pubbliche, per rispetto del 100% dei Criteri ambientali minimi negli acquisti comunali, nei servizio al cittadino e nella rappresentanza giovanile.

Ad emergere è l’alta percentuale di indicatori quantitativi, con tendenza positiva o stabile su materie di competenza comunale nel breve periodo, pari al 76%, mentre per valori qualitativi, si attesta al 56,5%.

Eccellenti i risultati emersi per quanto riguarda la diffusione delle fonti idriche, tra casette dell’acqua e fontanelle, l’incremento del verde urbano, la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, l’organico di polizia locale e la capillarità della della videosorveglianza, i servizi di assistenza sociale ad anziani e disabili, e la proposta di cibi bio nelle mense scolastiche.

Degne di nota anche le azioni messe in campo per il mantenimento a zero dell’addizionale Irpef per i redditi più bassi, oltre alle campagne di educazione alimentare nelle scuole, il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche e di previsione zero di nuovo consumo di suolo.