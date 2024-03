 La codroipese Video Systems vola in Silicon Valley

Immersione nel futuro per l’imprenditoria friulana esperta di visione e intelligenza artificiale: la codroipese Video Systems con il suo presidente e ceo Alessandro Laini è, infatti, tra il selezionato gruppo di cinque imprese italiane invitate al Gtc in California, la conferenza globale sull’intelligenza artificiale. Un invito arrivato da Nvidia, la società che ha la leadership mondiale nello sviluppo di processori grafici e nell’intelligenza artificiale generativa e che proprio in questi giorni ha presentato i suoi programmi di sviluppo per i prossimi mesi.

«Il keynote del fondatore di Nvida ci ha catapultati nel prossimo futuro – afferma Liani, ancora negli States -. Con riferimento alle nuove tecnologie che stanno per essere immesse sul mercato, sono convinto che ci aiuteranno a crescere e a supportare ancora meglio la manifattura e l’agricoltura nel loro processo di digitalizzazione e nella transizione verso una maggiore sostenibilità, con un utilizzo ottimizzato di risorse e materie prime».

Video Systems, da oltre trent’anni all’avanguardia nelle proposte tecnologiche, è oggi concentrata nelle soluzioni di visione artificiale e intelligenza artificiale per trasformare l’attuale linea produttiva in ecosistemi industry 4.0. E’ partner di diversi progetti europei ad alto tasso di innovazione nel controllo di qualità e di processo al servizio della manifattura.

«Sto partecipando a sessioni di lavoro che sono una opportunità di crescita sia in termini tecnici che di consapevolezza rispetto a quanto stiamo facendo ed è particolarmente interessante confrontarsi con persone innamorate, come noi, del lavoro che stiamo facendo nel campo dell’intelligenza artificiale», racconta l’imprenditore.

Prima di approdare al Gtc, Liani ha fatto tappa nella sede di Google per «confrontarsi sul futuro con alcuni ingegneri di questa società e avere conferma del momento straordinario che stiamo vivendo rispetto agli sviluppi possibili nell’ambito dell’intelligenza artificiale», continua. In questa tappa americana, Liani ha avuto modo anche di intessere approfondimenti tematici con alcuni componenti storici dell’Ieee, l’Institute of electrical and electronics engineers di cui fa parte, un’associazione internazionale di scienziati e professionisti che perseguono l’obiettivo della promozione delle scienze tecnologiche.

«Al rientro in Italia e in Friuli Venezia Giulia, Video Systems sarà alle prese con un periodo veramente carico di sviluppi e novità», conclude l’imprenditore friulano.