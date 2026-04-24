Coldiretti al Brennero, mobilitazione nazionale: dal Fvg 600 agricoltori

Coldiretti del Friuli Venezia Giulia sarà protagonista della mobilitazione nazionale al Brennero in programma lunedì 27 aprile, con una delegazione di circa 600 persone in partenza dal territorio a bordo di una decina di pullman. L’iniziativa, che vedrà la partecipazione di migliaia di agricoltori da tutta Italia a partire dalle ore 9, punta a difendere imprese agricole e consumatori in un momento segnato da forti tensioni internazionali e rincari dei costi di produzione.

«Abbiamo bisogno della pace. A pagare il conto della guerra sono sempre i contadini e la salute dei cittadini consumatori» è il messaggio lanciato da Coldiretti a livello nazionale. Il settore agricolo, già colpito dagli effetti dei conflitti in Medio Oriente e dalle tensioni nello stretto di Hormuz, deve infatti fare i conti con l’aumento dei costi di energia, carburanti e fertilizzanti, oltre che con la concorrenza di prodotti esteri spacciati per italiani.

Dal Friuli Venezia Giulia, il presidente regionale Martin Figelj sottolinea come la presenza al Brennero abbia un obiettivo preciso: «Difendere imprese e cittadini attraverso una revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti». Coldiretti Fvg sarà presente con il presidente e il direttore regionale Cesare Magalini, insieme ai rappresentanti territoriali, ai Giovani, alle Donne e ai soci, con partenze organizzate sia nella notte tra domenica e lunedì sia al mattino.

Al centro della protesta c’è la richiesta di modificare il codice doganale, che attualmente consente di attribuire l’origine italiana a prodotti che hanno subito solo un’ultima trasformazione sostanziale nel nostro Paese. «L’applicazione di questo criterio rischia di penalizzare gli agricoltori e le filiere italiane, non riconoscendo la rilevanza delle materie prime impiegate – spiega Figelj –. Ciò che conta è dove il prodotto nasce, non dove subisce un’ultima lavorazione minimale».

In questa direzione, Coldiretti Fvg ha già sollecitato Regione e Comuni ad attivarsi nelle sedi istituzionali competenti per escludere i prodotti agroalimentari dal codice doganale e adottare come unico criterio di origine il luogo di provenienza della materia prima, ottenendo riscontri positivi da parte dell’amministrazione regionale e di diverse amministrazioni comunali.

La manifestazione al Brennero, luogo simbolo dell’ingresso delle merci straniere in Italia, sarà anche l’occasione per ribadire la necessità di garantire piena trasparenza in etichetta sull’origine degli alimenti, tutelare il reddito degli agricoltori e il diritto dei cittadini a un cibo sicuro e di qualità. Non solo: l’iniziativa servirà anche a rilanciare l’importanza dell’approvazione della legge sui reati agroalimentari, ispirata alla cosiddetta “Legge Caselli”, considerata un risultato storico nella lotta alle agromafie.