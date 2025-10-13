  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
lunedì 13 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Coldiretti: al Mercato di Campagna Amica Gorizia un incontro dedicato alla...
A Lignano convegno "Strumenti e opportunità per la crescita delle imprese"
Va a Matteo Monai e Giulia Trombettail cross di Romans d'Isonzo...
Rete irrigua: Zannier, 180 mln per risparmio e efficienza
Udine Retail: un'intera giornata per connettere spazi, idee e imprese
Revocato lo sciopero tra i vigili della Polizia locale di Udine
Morto durante battuta di caccia, aperto procedimento per omicidio colposo
Un laboratorio inter-religioso nell'ambito di Go 2025
Rave party a Vivaro, 300 identificati. La Procura di Pordenone valuta...
Corteo, Fedriga: manifestazione di chi vuole protestare a prescindere
Economia

Coldiretti: al Mercato di Campagna Amica Gorizia un incontro dedicato alla nutrizione e alla salute delle donne

La campagna di sensibilizzazione è promossa in collaborazione con Andos
Redazione
Autore: Redazione

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e Andos, Coldiretti Donne Impresa e Campagna Amica Gorizia partecipano a questa campagna di sensibilizzazione promuovendo un appuntamento rivolto alla cittadinanza. Martedì 14 ottobre alle 18, il Mercato coperto di via IX Agosto ospiterà l’incontro “Nutrizione consapevole per la prevenzione primaria della salute delle donne”.
L’iniziativa vuole mettere al centro il valore di una corretta alimentazione come primo e fondamentale strumento di prevenzione. Seguire uno stile di vita equilibrato e scegliere cibi sani non significa soltanto mantenersi in forma, ma anche proteggere la propria salute e ridurre i fattori di rischio legati a diverse patologie. I relatori saranno Adelino Adami, vicepresidente di Andos Gorizia, Paolo Cassetti, direttore della Radiologia del Presidio ospedaliero Gorizia-Monfalcone, Chiara Falcone, biologa nutrizionista. L’ingresso è libero e l’invito è aperto a tutti.

