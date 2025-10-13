Coldiretti: al Mercato di Campagna Amica Gorizia un incontro dedicato alla nutrizione e alla salute delle donne

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e Andos, Coldiretti Donne Impresa e Campagna Amica Gorizia partecipano a questa campagna di sensibilizzazione promuovendo un appuntamento rivolto alla cittadinanza. Martedì 14 ottobre alle 18, il Mercato coperto di via IX Agosto ospiterà l’incontro “Nutrizione consapevole per la prevenzione primaria della salute delle donne”.

L’iniziativa vuole mettere al centro il valore di una corretta alimentazione come primo e fondamentale strumento di prevenzione. Seguire uno stile di vita equilibrato e scegliere cibi sani non significa soltanto mantenersi in forma, ma anche proteggere la propria salute e ridurre i fattori di rischio legati a diverse patologie. I relatori saranno Adelino Adami, vicepresidente di Andos Gorizia, Paolo Cassetti, direttore della Radiologia del Presidio ospedaliero Gorizia-Monfalcone, Chiara Falcone, biologa nutrizionista. L’ingresso è libero e l’invito è aperto a tutti.