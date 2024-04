Coldiretti celebra i suoi 80 anni: mille soci Fvg alle assemblee provinciali

Un migliaio di soci parteciperanno martedì 30 aprile alle quattro assemblee provinciali di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. «Sarà l’occasione per celebrare gli 80 anni dell’Organizzazione – spiega il presidente regionale Martin Figelj –, un anniversario che viviamo con orgoglio ed emozione, proiettati però verso le nuove sfide per garantire alla nostra agricoltura un futuro di successo».

Dopo le recenti manifestazioni di Bruxelles e del Brennero, in una giornata in cui si riuniranno tutte le 96 federazioni provinciali d’Italia, Coldiretti Fvg rilancia inoltre la raccolta firme per la proposta di legge europea di iniziativa popolare a difesa del made in Italy.

Le assemblee del 30 aprile si riuniranno alle 11 al centro congressi di Udine Fiere, dove parleranno il presidente provinciale Cristiano Melchior e il direttore regionale Cesare Magalini; alle 11 nella tenuta Lis Neris di San Lorenzo Isontino, con il presidente regionale Figelj; alle 11 nella sala convegni della Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone, con il presidente Matteo Zolin; alle 20.30 nella Sala espositiva della Banca di Credito Cooperativo del Carso-Z.K.B. di Opicina, con il presidente Corrado Greco.

Ad aprire gli incontri, cui saranno presenti anche i rappresentanti dei Giovani, delle Donne e dei Pensionati, sarà un video di grande impatto emotivo sulla storia della Coldiretti, dalla visione lungimirante del fondatore Paolo Bonomi ai giorni nostri passando per le tante battaglie combattute e vinte: dall’etichettatura al prezzo del latte, dalla lotta agli Ogm alle questioni della fauna selvatica e della carne artificiale, fino a Filiera Italia, il percorso che permette ai prodotti alimentari di passare dal campo o dalla fattoria alla tavola del consumatore finale.

Non mancheranno, per la sintesi, gli interventi sempre video del presidente nazionale Ettore Prandini e del segretario generale Vincenzo Gesmundo. «A poche settimane dal voto per il rinnovo dell’Europarlamento, descriveremo ai soci quanto stiamo facendo a Bruxelles e i risultati delle nostre mobilitazioni – anticipa il presidente Figelj –. Spiegheremo poi i vari argomenti su cui ci battiamo in questa fase: abolizione del codice doganale sui cibi, etichettatura trasparente sull’origine, aumento dei controlli nei porti e alle frontiere, con l’obiettivo di raccogliere un milione di firme per l’iniziativa di legge popolare».