In 500 dal Fvg al valico del Brennero per fermare il falso ‘made in Italy’

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Coldiretti Fvg presente con 500 persone alla manifestazione organizzata al Brennero a tutela del vero made in Italy, e per chiedere una proposta di legge europea di iniziativa popolare sulla trasparenza di quanto portiamo in tavola.a due giorni di protesta, tra oggi e domani, vedrà diecimila agricoltori raggiungere il valico. L’obiettivo è raccogliere un milione di firme per dire basta ai cibi importati e camuffati come italiani e difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, estendendo l’obbligo dell’indicazione di origine in etichetta a tutti i prodotti alimentari in commercio nell’Ue.

«L’obiettivo è fermare il falso made in Italy che transita dai valichi di confine, con il Brennero che assume un valore simbolico. Il tema chiave è quello della reciprocità, tanto più rilevante a poche settimane dal voto per il rinnovo dell’Europarlamento», commenta il presidente regionale della Coldiretti Martin Figelj. «Siamo qui per manifestare contro l’importazione illegale di cibo falsamente italiano, chiedendo pari regole di produzione in tutta Europea e, se possibile, nel mondo», aggiunge Mattia Pavan, delegato regionale dei Giovani di Coldiretti.

La campagna potrà essere sostenuta firmando in tutti i mercati contadini di Campagna Amica e negli uffici Coldiretti e sarà promossa anche sui social media con l’hashtag #nofakeinitaly.

La mobilitazione della Coldiretti rappresenta anche una risposta all’attacco arrivato dalla Corte dei Conti Ue nell’Audit concluso lo scorso dicembre in merito ai decreti italiani sull’etichettatura d’origine per pasta, riso, derivati del pomodoro, latte e formaggi, salumi, considerate ostacoli al libero commercio nonostante l’elevato e legittimo interesse dei consumatori a conoscere l’origine della materia prima di quanto mette nel piatto.

E pesa anche l’esclusione dalla Direttiva Breakfast di prevedere l’obbligo dell’indicazione di origine per succhi di frutta e marmellate, inizialmente inserito e poi bocciato in fase di Trilogo tra Commissione, Consiglio e Parlamento Ue.

“Il Brennero è un luogo fortemente simbolico per il passaggio dei falsi prodotti made in Italy che invadono il nostro mercato ed è da qui che rilanciamo la nostra battaglia sulla trasparenza dell’origine in etichetta che è un diritto dei cittadini europei – ha dichiarato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini – Chiediamo sia una priorità della nuova Commissi