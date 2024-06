Coldiretti Fvg: Oscar Green 2024, tra le novità la menzione speciale “Agri-Influencer”

Sono 800 in Friuli Venezia Giulia le aziende agricole gestite da under 40. Giovani imprenditori cui si rivolge anche quest’anno il concorso Oscar Green, il premio all’innovazione per le imprese che creano sviluppo e lavoro per rilanciare l’economia dei propri territori e raggiungere l’obiettivo della sovranità alimentare.

Le domande di partecipazione potranno essere inviate alla segreteria nazionale di Coldiretti Giovani Impresa entro il 30 giugno. Giunto alla diciottesima edizione, ricorda il presidente regionale della Coldiretti Fvg Martin Figelj, «dal 2006 ad oggi il premio ha visto decine di migliaia di imprese giovani presentare i propri progetti, con risultati particolarmente soddisfacenti per l’agricoltura regionale che più volte ha conquistato la vetrina nazionale». Anche quest’anno, aggiunge il delegato regionale Coldiretti Giovani Impresa Mattia Pavan, «cerchiamo giovani imprenditori capaci di trasformare concretamente i loro progetti e le loro idee, realizzando prodotti originali o arricchendo il territorio di servizi innovativi».

Il concorso 2024 presenta alcune novità nelle sei categorie. “Campagna Amica” e “Custodi d’Italia” premiano la multifunzionalità e il presidio del territorio. Le nuove “Impresa digitale e sostenibile” e “Coltiviamo insieme” (quest’ultima per la prima volta nella storia dell’Oscar Green aperta anche a soggetti esterni, dalle pubbliche amministrazioni alle scuole, che hanno legami di rete con aziende agricole) puntano su quei progetti che promuovono lo sviluppo sostenibile attraverso le nuove tecnologie e le imprese che creano reti sinergiche con i diversi soggetti della filiera agricola, in particolare con le scuole. “L’impresa che cresce” premierà le aziende che si distinguono per la crescita in termini di lavoro e opportunità per il territorio, mentre “È ancora Oscar Green” è rivolta ai giovani che si sono iscritti nelle precedenti edizioni e che hanno fatto crescere la loro impresa negli anni. Infine, la menzione speciale “Agri-Influencer” si rivolge a tutte quelle imprese che fanno uso dei nuovi canali di comunicazione per promuovere la propria azienda e per far conoscere l’agricoltura.