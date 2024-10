Collega-menti: inaugurata la vetrina della ricerca nell’ex chiesa di San Francesco a Udine

Taglio del nastro con il rettore Roberto Pinton, la curatrice scientifica Barbara Gallavotti e la delegata del rettore per il Public Engagement Elisabetta Scarton, alla vetrina della ricerca allestita nei suggestivi spazi della chiesa di San Francesco dove sarà possibile visitare durante tutta la durata del festival Collega-menti ben 25 tra esposizioni e laboratori dell’ateneo.

Aperta sabato 5 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21 e domenica fino alle 18, questa grande mostra-laboratorio offrirà a tutti l’occasione di scoprire in modo interattivo le numerose attività di ricerca dell’università di Udine.

Come si decifra un papiro greco antico? Come si trovano le differenze anche minime in un testo o un’immagine? Come digeriscono i ruminanti? Come si fa a conoscere forme, funzioni ed ecologia delle piante in un mondo che cambia? Come prende il volo un drone? Come si naviga a vela con i sistemi tecnologicamente all’avanguardia? Cos’è e come funziona il ciclo idrico integrato? Sono soltanto alcune delle domande e degli argomenti affrontati negli stand dei ricercatori dell’ateneo friulano.