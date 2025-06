Collegamenti: riparte linea marittima Ts-Istria-Quarnero

“Dopo lo stop del 2024, il ripristino di questa linea, che collega Trieste alle località dell’Istria e del Quarnero, rappresenta un segnale importante per la mobilità sostenibile e per la valorizzazione turistica del territorio”.

Lo ha detto oggi l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante a commento del via, previsto per giovedì 26 giugno, al servizio di collegamento marittimo internazionale tra Trieste e le località costiere di Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussinpiccolo.

Come ha spiegato la rappresentante della Giunta regionale, il servizio sarà garantito dalla compagnia Liberty Lines, che aveva già operato su questi collegamenti fino al 2023.

L’assessore ha altresì sottolineato come questa linea rappresenti una valida alternativa all’utilizzo dell’auto privata, offrendo un’opzione comoda, veloce e più rispettosa dell’ambiente a cittadini, turisti e pendolari.

L’affidamento del servizio ha un valore complessivo di circa 4,5 milioni di euro per il triennio e permetterà di garantire una rete marittima continuativa durante tutta l’estate. Le partenze e gli arrivi a Trieste avverranno presso il consueto attracco del Molo IV.

L’attività, come detto, sarà avviata il 26 giugno e proseguirà fino al 1° settembre, con corse giornaliere ad eccezione del martedì, giornata di pausa settimanale.

L’organizzazione degli itinerari è pensata per rispondere alle diverse esigenze dei viaggiatori, alternando tratte più turistiche ad altre più lineari. Durante il fine settimana, il sabato e la domenica, il collegamento interesserà le città di Pirano, Parenzo e Rovigno, con partenza e rientro da Trieste nella stessa giornata. Nei lunedì e nella giornata festiva di venerdì 15 agosto, il servizio raggiungerà Rovigno e Lussinpiccolo. Il mercoledì sarà dedicato alla tratta Trieste-Parenzo-Pirano con ritorno diretto, mentre il giovedì si tornerà a navigare lungo l’asse Trieste-Pirano-Rovigno. Infine, nei venerdì (fatta eccezione per il 15 agosto) l’itinerario previsto sarà nuovamente quello verso Rovigno e Lussinpiccolo.

A garantire il servizio sarà l’unità navale HSC Sofia M, una monocarena veloce in grado di raggiungere i 30 nodi, con una capienza di 181 passeggeri e spazio per 15 biciclette. L’imbarcazione è dotata di soluzioni che permettono l’accesso anche alle persone a ridotta mobilità, assicurando così un’esperienza di viaggio inclusiva e confortevole per tutti.

Infine, per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti, sarà possibile prenotare online attraverso il sito ufficiale www.libertylines.it oppure recandosi direttamente alla biglietteria situata presso il Molo IV. Sono previste agevolazioni specifiche per famiglie, gruppi organizzati, persone over 65 e utenti con disabilità, con l’obiettivo di incentivare un utilizzo ampio e partecipato del servizio.