BUSINESS FVG
giovedì 2 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Collegamento Trieste-Istria in estate ben 18mila passeggeri
Elisa in lacrime per i bambini di Gaza
Alta formazione, 41 milioni in infrastrutture e dottorati
Assestamento bis: 64,4 milioni per accesso al credito e consorzi
Al via i lavori Polis nell’Ufficio postale di Buja
Sapori del Carso porta eccellenze a grande pubblico
Veicoli elettrici in dotazione agli enti pubblici, con Noemix rivoluzionata la...
Infrastrutture: Amirante, logistica motore di lavoro e crescita
Le cooperative elettriche storiche si incontrano in Friuli Venezia Giulia
Tre titoli italiani dal Motoclub. Manzano nella Regolarità – Enduro
Economia

Collegamento Trieste-Istria in estate ben 18mila passeggeri

L'assessore Cristina Amirante ha fatto il punto della situazione con Liberty Lines
Redazione
Autore: Redazione

L’assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Cristina Amirante ha tracciato il bilancio del servizio marittimo veloce Trieste-Pirano-Parenzo-Rovigno-Lussinpiccolo, attivo dal 26 giugno al 1° settembre, per un totale di 67 giornate di servizio continuativo senza alcuna interruzione per motivi tecnici. L’assessore ha precisato che “Il servizio, affidato dalla Regione a Liberty Lines, per l’estate 2025 è stato un vero successo: 18mila trasportati, con un coefficiente medio di riempimento delle imbarcazioni del 75%, in crescita del 3% rispetto al 2023”.

Amirante ha rimarcato che “il primo anno di attività, dopo la sospensione del 2024, ha offerto un’alternativa concreta all’uso dell’auto e rafforzato i collegamenti internazionali via mare tra la città giuliana, la costa istriana e l’isola di Lussino. Si conferma quindi l’utilità dell’investimento regionale di 4,5 milioni di euro, che ci ha consentito di mettere a disposizione degli utenti un servizio puntuale, sicuro e conveniente che ha saputo coniugare le esigenze dei residenti e dei turisti, promuovendo al tempo stesso la mobilità sostenibile e il rilancio dei rapporti tra Trieste e la costa istriana”.

Un altro elemento di rilievo riguarda la dimensione internazionale della tratta: oltre la metà dei passeggeri, il 51%, proveniva dall’estero. Accanto a tedeschi, francesi, sloveni e inglesi, che hanno rappresentato le nazionalità più presenti, il servizio ha attratto anche consistenti flussi turistici dagli Stati Uniti (282 passeggeri), dalla Repubblica Ceca (278) e dalla Spagna (231). “Questo conferma la capacità del collegamento di inserirsi nelle dinamiche del turismo europeo e internazionale, facendo di Trieste non solo un punto di partenza, ma anche una meta privilegiata per chi sceglie di scoprire la città e il territorio circostante”, ha spiegato Amirante.

I dati evidenziano, poi, l’ampio ricorso alle promozioni tariffarie. Gran parte dei viaggiatori ha infatti scelto formule agevolate, dalle offerte famiglia alle riduzioni dedicate a giovani, studenti, over 65 e persone con disabilità, senza dimenticare le tariffe pensate per i gruppi, particolarmente apprezzate da comitive numerose che hanno potuto viaggiare a costi contenuti. “Queste agevolazioni hanno rappresentato uno strumento efficace per rendere il servizio accessibile a pubblici diversi – ha aggiunto l’assessore -, consolidando la funzione del collegamento come reale alternativa di mobilità”.

Particolarmente apprezzata dagli utenti, infine, la possibilità di portare a bordo le biciclette: sono state infatti ben 865 le due ruote imbarcate nell’arco dell’estate. “Numeri che ci hanno piacevolmente sorpresi, perché confermano l’efficacia dell’integrazione tra il servizio marittimo e la rete ciclabile regionale – ha sottolineato Amirante -. Già oggi le ciclovie del Friuli Venezia Giulia sono molto frequentate e il loro sviluppo continuerà: pensiamo alla FVG2, la ciclovia costiera che collega Trieste e Venezia, che porterà un’ulteriore crescita di flussi e potrà integrarsi con i collegamenti marittimi, sia regionali che internazionali”. 

Infine, l’analisi della soddisfazione dell’utenza ha confermato l’efficacia del progetto: il 99,01% dei passeggeri, secondo un’indagine su un campione di 478 rispondenti, ha dichiarato di voler raccomandare Liberty Lines per questa rotta. “Un successo reso possibile anche dalle caratteristiche del mezzo impiegato in grado di trasportare 180 passeggeri e 15 biciclette a una velocità massima di 30 nodi, garantendo comfort, affidabilità e prestazioni elevate”, ha concluso l’assessore.

