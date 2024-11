“Collezionare Arte”: nuovo glossario svela il mercato dell’arte

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Collezionare arte non è solo una questione di passione: richiede metodo, conoscenza e pratica. Ecco perché è fondamentale catalogare le opere, partendo dalla documentazione legale fino alla provenienza storica. Questi concetti sono stati al centro della presentazione di “Collezionare Arte – tutto quello che non ti dicono”, il volume edito da CiviBank e presentato ieri sera in anteprima al Castello di Udine.

A realizzare l’opera è stato l’avvocato Luca Giacopuzzi, uno dei primi in Italia a specializzarsi nel diritto dell’arte. Giacopuzzi, con una lunga esperienza nella consulenza per i collezionisti, dirige uno studio legale incentrato sul diritto d’impresa e ha dedicato parte della sua carriera alla tutela legale delle opere d’arte, un settore che richiede competenze specifiche e una conoscenza approfondita delle dinamiche del mercato. Questo glossario nasce proprio dalla sua esperienza, come strumento per comprendere i fattori oggettivi e soggettivi che influenzano il prezzo e il valore di un’opera. È una guida strategica per chi desidera esplorare a fondo il mondo dell’arte e comprenderne i segreti, spesso inaccessibili ai non addetti ai lavori.

“Collezionare Arte” è un vero e proprio “bignami” per chi vuole navigare con consapevolezza il mondo del collezionismo, evitando investimenti incauti. Il volume si rivolge a chi desidera orientarsi in un mercato complesso, caratterizzato da leggi non scritte e da un sapere pratico che va oltre la semplice raccolta di opere d’arte, regalando nozioni fondamentali per chi vuole effettuare investimenti artistici consapevoli.