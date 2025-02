Collio Evolution, prima edizione (26 e 27 ottobre) dedicata al Friulano

Il protagonista della prima edizione di Collio Evolution sarà il Friulano, vitigno simbolo della regione, che sarà al centro di un viaggio sensoriale tra tradizione e innovazione. Il cuore dell’evento sarà una degustazione tecnica riservata alla stampa, un’occasione imperdibile per scoprire le molteplici sfumature di questo vino e cogliere le evoluzioni attraverso il tema “Passato, Presente e Futuro del Friulano”. Contestualmente alla degustazione tecnica, si svolgerà il walk around tasting con i Produttori, veri e propri custodi della tradizione enologica del territorio e che rappresentano un ponte vivente tra passato e futuro. Questi momenti di confronto diretto, offriranno uno sguardo privilegiato sul lavoro quotidiano e sulla “passione” che anima chi lavora per mantenere viva la cultura del Friulano e di tutti gli altri vini della Denominazione.

Collio Evolution includerà anche un momento dedicato agli appassionati con “Enjoy Collio Experience”. L’evento, organizzato sabato 25 ottobre, offrirà infatti ai wine lovers, l’opportunità di partecipare e vivere da vicino l’esperienza immersiva alla scoperta del territorio e dei suoi vini.

“Dopo sessant’anni di storia, è il momento di evolvere e dare alla Denominazione un evento tutto suo” – spiega Lavinia Zamaro, Direttrice del Consorzio. – “Abbiamo scelto di partire dal Friulano perché rappresenta il legame autentico tra tutte le aziende del nostro territorio”, aggiunge il Presidente David Buzzinelli.

Collio Evolution sarà il palcoscenico per la diciottesima edizione del Premio Collio, istituito in onore del Conte Sigismondo Douglas Attems di Petzenstein, primo Presidente del Consorzio. Un riconoscimento che premia i contributi più significativi sul piano scientifico, applicativo e divulgativo nel campo della viticoltura, dell’enologia e della valorizzazione del territorio.

Un grande anno ricco di iniziative per il Consorzio, che nel 2025 vede altri eventi chiave come una giornata di degustazione dedicata ai vini del Collio e rivolta agli operatori di settore di Londra a marzo (in collaborazione con la UK Sommelier Association), la partecipazione a Vinitaly, con un aperitivo nel centro di Verona, il Collio Day e molto altro ancora.

Collio Evolution non è solo un evento, ma la nuova firma della Denominazione. Un simbolo della sua identità e del suo futuro, un connubio fra i suoi vini unici e la straordinaria bellezza di questo territorio. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.