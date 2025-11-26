Come cambia il turismo: Ai, dati inediti e strategie

L’intelligenza artificiale è un tassello sempre più rilevante nello sviluppo dell’impresa. In particolare in quella turistica, si sta dimostrando già una leva capace di ampliare visibilità, personalizzare l’offerta e rendere più efficienti i processi. È in questo snodo tra innovazione digitale e crescita del turismo “slow” che si inserisce l’approfondimento promosso dalla Camera di commercio di Pordenone-Udine, in programma lunedì 1°dicembre nella Sala Valduga, dedicato a comprendere come Ai e autenticità del territorio possano procedere nella stessa direzione, rafforzandosi a vicenda.

La mattinata formativa, pensata per offrire strumenti pratici alle imprese, si aprirà alle 9.30 con la registrazione. Introdurrà il presidente camerale Giovanni Da Pozzo e il primo contributo sarà affidato a Elisa Qualizza, responsabile del Centro Studi camerale, che presenterà i risultati inediti del primo sondaggio realizzato dalla Cciaa sull’impatto dell’Ai nelle imprese locali, con un focus specifico sul comparto turistico. Un quadro diretto e aggiornato su conoscenze, ostacoli e bisogni rilevati sul territorio.

Spazio quindi all’analisi del turismo slow a cura di Massimo Giordano, direttore centrale Attività produttive e turismo della Regione, che offrirà una lettura strategica di dati, trend e prospettive regionali. Il programma proseguirà con l’intervento di Andrea Boscaro, partner di The Vortex, dedicato a come l’intelligenza artificiale stia modificando la promozione turistica e il lavoro degli operatori. Dalla reputazione online ai nuovi modelli di ricerca e risposta, dagli influencer virtuali agli agenti Ai per prenotazioni e automazioni d’ufficio, l’intervento analizzerà un panorama in piena evoluzione, ricco di opportunità ma anche di nuove sfide, da affrontare con strategie e strumenti pratici che il professionista illustrerà, concentrandosi sugli aspetti operativi, agli imprenditori.

In chiusura, lo spazio sarà lasciato alle testimonianze del pubblico e al confronto diretto con gli operatori presenti. Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento dei posti disponibili e vanno effettuate attraverso il sito www.pnud.camcom.it.