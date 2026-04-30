COMET Cluster Metalmeccanica FVG cresce del 20%

Una cresciuta del fatturato del 20 per cento rispetto all’anno scorso. È questo il dato che spicca nel bilancio 2025 di COMET, il Cluster della Metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia. L’assemblea dei soci, che si è riunita a Pordenone, ha approvato con voto unanime il rendiconto finanziario, nel quale è emerso l’aumento del volume d’affari, passato da 1 milione a 1,2 milioni di euro. Un dato che mostra una realtà in salute, dinamica, la cui gestione permette allo stesso Cluster di operare in maniera efficace nei progetti realizzati a supporto delle attività delle aziende del settore. Di fronte al documento contabile hanno espresso soddisfazione i soci, come Confindustria Alto Adriatico, Polo Tecnologico e Confindustria Udine.

“La crescita registrata rappresenta il frutto dei progetti portati avanti da COMET e del suo ruolo nel settore – è stato il commento del presidente del Cluster, Sergio Barel -. La gestione, virtuosa, ha permesso di rinforzare il ruolo di COMET all’interno delle iniziative di sviluppo industriale. Ringrazio le nostre aziende, i soci e la Regione Friuli Venezia Giulia, di cui siamo il braccio operativo nel settore della meccanica”.

Ai soci, durante l’assemblea, sono state illustrate le attività concretizzate nell’anno 2025: la partecipazione a fiere in Italia e all’estero, B2B con buyer esteri, l’inserimento di Temporary Manager in aziende di piccole dimensioni, il supporto ad aggregazioni di impresa, i progetti europei, il welfare aziendale e le attività per avvicinare il mondo della scuola al settore della metalmeccanica. Da sottolineare come nelle attività di internazionalizzazione sono state coinvolte 85 imprese. In un momento di incertezza geopolitica globale, è stato apprezzato particolarmente dei soci il ruolo svolto da COMET, che funge da punto di riferimento per le aziende del settore.

Durante l’assemblea è stato anche riconfermato, nel ruolo di revisore dei conti, Stefano Mainardis, che rimarrà in carica anche per il prossimo quadriennio.