Comet e Ial Fvg, a lezione di microelettronica: 8 maggio a Pordenone

Come incentivare l’interesse degli studenti la microelettronica? Ci pensa il kit educativo “Lesson in a Box – Simple Robotics” di Kitronik, che con un incontro formativo organizzato con IAL Fvg, in collaborazione con Ecovem, punta ad attrarre nuove leve verso un settore pronto ad accogliere giovani professionalità.

Mercoledì 8 maggio dalle 14.30, presso il Polo tecnologico Alto Adriatico di Pordenone, 50 studenti interagiranno con aziende della metalmeccanica locali (Costam Hi Tech, Ideaprototipi Srl, Time Srl), prima ascoltando le testimonianze degli imprenditori, poi “allenandosi” in una simulazione di colloquio di lavoro, col supporto della docente Claudia Isola (IAL). Seguiranno gli interventi della prof.ssa Marianna Muin (IAL) sull’importanza delle materie STEM, e di Riccardo Zanelli e Michela Pivetta (Comet) sulla rivoluzione 4.0 nella metalmeccanica del FVG. Le conclusioni saranno affidate a Saverio Maisto, direttore di Comet.

Ai partecipanti verrà consegnato il kit educazionale delle competenze acquisite. L’evento rientra nel progetto europeo Ecovem (European Centre of Vocational Excellence in Microelectronics), di cui IAL e Comet sono partner, che mira a creare una piattaforma di cooperazione per i centri di eccellenza professionale in microelettronica, concentrandosi su sfide come la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale, le tecnologie verdi, la parità di genere.