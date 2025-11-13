Comet in Svezia alla Fiera Elmia con oltre 20 imprese del FVG

È in corso a Jönköping, in Svezia, l’edizione 2025 di Elmia Subcontractor, la principale fiera della subfornitura industriale del mercato scandinavo, appuntamento di riferimento per le imprese che operano nella componentistica, nella meccanica e nei settori ad alto contenuto tecnologico della filiera manifatturiera, interessate a sviluppare relazioni commerciali con i Paesi del nord Europa.

Anche quest’anno il Friuli-Venezia Giulia è presente con una partecipazione significativa: di 48 aziende italiane presenti in fiera, quasi la metà (21) proviene dal Friuli-Venezia Giulia, 12 delle quali ospitate nello spazio FVG, frutto della collaborazione tra COMET – Cluster della Metalmeccanica FVG e ICE– ITA Agency, che ha coordinato tutta la collettiva italiana presente all’evento fieristico. Lo stand, di oltre 50 mq, è stato progettato per valorizzare l’identità produttiva del territorio e offrire alle imprese un supporto operativo e strategico durante tutta la manifestazione. L’iniziativa è realizzata con il supporto di Sprint FVG – Sportello unico per l’internazionalizzazione della Regione FVG, che affianca il sistema produttivo regionale nei percorsi di apertura verso nuovi mercati.

“La connessione tra Friuli-Venezia Giulia e Svezia, già forte e consolidata per motivi storici legati al territorio, si conferma un ambito di collaborazione strategico, caratterizzato da ulteriori e significative opportunità di sviluppo reciproco – commenta il presidente, Sergio Barel -. In tale prospettiva, la partecipazione a Elmia Subcontractor rappresenta per le imprese del Friuli-Venezia Giulia un’importante occasione di diversificazione, sia in termini di settori – grazie alla varietà di comparti rappresentati, anche di nicchia – sia in termini di mercati, con l’accesso a un’area, quella scandinava, contraddistinta da un’elevata domanda di subfornitura industriale e da standard qualitativi particolarmente elevati”.

La presenza regionale è stata ulteriormente valorizzata grazie alla collaborazione con un export manager con base a Göteborg, che nei mesi precedenti ha operato in stretta sinergia con le imprese del territorio per facilitare l’incontro con buyer e operatori locali. L’attività di matchmaking sta proseguendo con un’agenda di appuntamenti mirati culminati durante l’evento di networking di ieri (Mercoledì 12/11) esclusivamente dedicato alle oltre 20 aziende del Friuli-Venezia Giulia con più di 10 buyer scandinavi presenti.