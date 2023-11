Commercialisti, assemblea all’insegna della charity

Erano quasi 300 ieri pomeriggio nell’aula magna di via Tomadini i commercialisti provenienti da tutta la provincia per l’ assemblea di approvazione del bilancio preventivo 2024, preceduta da un convegno sul rapporto tra sostenibilità e finanza d’impresa, coordinato dalla vicepresidente Federica De Mattia, per evidenziare l’impatto dei principi ESG nel rapporto banca – impresa.

“Questa è un’assemblea all’insegna della charity in memoria del collega commercialista Enzo Cainero, il cui figlio Andrea è in prima fila, a cui è stato intitolato “Villaggio Cainero”, un progetto di co-housing per famiglie con persone affette da autismo” ha sottolineato in apertura la presidente Micaela Sette che in apertura ha presentato il progetto Fondazione Progettoautismo FVG invitando tutti i commercialisti presenti a sostenere l’iniziativa benefica affinchè l’Ordine sia tra i primi 500 sostenitori da annoverare negli annali della fondazione.

Elena Bulfone, presidente della Fondazione Progettoautismo FVG, intervenuta per illustrare il progetto ha sottolineato come “La realizzazione di questo progetto rappresenta un passo significativo verso la creazione di un ambiente che permette alle persone con autismo di condurre una vita soddisfacente contribuendo al benessere delle loro famiglie della comunità nel suo complesso.”

Il Villaggio Cainero sarà una co – residenza dedicata alla persona con autismo e alle loro famiglie,e rappresenta un ecosistema progettato per offrire un ambiente accogliente e sicuro, con abitazioni appositamente studiate e progettate. Al centro del co-housing anche spazi comuni ed aree ricreative per attività all’aperto, oltre alla fornitura di servizi di supporto personalizzati quali psicologici educativi e socio sanitari il villaggio si propone di essere una soluzione innovativa unica in Italia sostenibile nel lungo termine per le persone con autismo e le loro famiglie.

L’assemblea è proseguita con l’approvazione all’unanimità del bilancio preventivo 2024 presentato dal consigliere tesoriere Daniela Lucca e avallato dal revisore, preceduta dalla presentazione della nuova sede dell’Ordine, la cui inaugurazione è prevista nella primavera dell’anno prossimo e che sarà moderna, funzionale, dotata delle migliori tecnologie, in una palazzina in centro città nella palazzina che ospita anche le sedi del Collegio dei Geometri e dell’Ordine degli Architetti.

La presidente ha ringraziato le Commissioni di Studio dell’Ordine per i numerosi eventi formativi di elevata qualità che hanno organizzato e in fase di programmazione.

Alla fine dell’assemblea la presidente Micaela Sette e il consigliere segretario Stefania Ciutto hanno consegnato i riconoscimenti a 15 commercialisti per l’anzianità professionale. Hanno maturato i 50 anni di iscrizione all’albo i commercialisti: Adino Cisilino, Diego Gasparini, Emilio Mulotti e Guido Repetti; per i 40 anni di professione: Renato Bernardi, Andrea Cilento, Mario Collesan, Federico Dorotea, Claudio Gottardo, Dorina Merchior, Mario Raddi, Giuliano Ravasio, Roberto Reggi, Lucio Romanello, Giorgio Savani.

Presenti in assemblea anche molti dei nuovi iscritti all’albo nel 2023, i neo commercialisti che hanno ricevuto il plauso dai colleghi in assemblea sono:: Gianluca Blasich, Roberta Oceancic, Chiara De Palo, Elisa Di Bin, Mery Franco, Angela Galluccio, Nicholas Grassi, Annalisa Leon, Patrik Mansutti, Fouzi Mjoual, Giacomo Petrucco, Marco Sittaro, Elisabetta Vieni, Elisa Zanor.