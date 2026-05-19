Commercio: Bini, ristorazione cresce trainata da turismo

“In un momento di profondo cambiamento per il piccolo commercio locale, la Regione non ha fatto mancare strumenti innovativi e supporto di risorse. Un quadro in cui emerge con forza il dinamismo della ristorazione, tra i comparti in maggiore crescita negli ultimi 10 anni in Friuli Venezia Giulia secondo un recente studio Nomisma, con un +9% e soprattutto con un incremento del 62% degli occupati. È uno dei settori del terziario che contribuisce in modo decisivo all’aumento complessivo dell’occupazione”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini intervenendo ieri sera al Castello di Susans in occasione dell’evento promosso da Fipe e dedicato al settore della ristorazione. All’evento hanno preso parte anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il presidente di Fipe Udine, Antonio Della Mora, il vicepresidente nazionale di Confcommercio, nonché presidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Giovanni Da Pozzo e il presidente nazionale di Fipe Confcommercio, Lino Enrico Stoppani. Nel corso del suo intervento, Bini ha richiamato i dati più recenti sull’andamento del commercio di prossimità in regione e ha sottolineato il legame tra sviluppo del settore e crescita dei flussi turistici: “Stanno cambiando i trend anche grazie alla crescita esponenziale del turismo: nel 2025 abbiamo raggiunto gli 11 milioni di presenze, un dato impensabile fino a pochi anni fa”. Al centro della strategia regionale, il valore dell’enogastronomia come leva di attrazione e sviluppo economico: “Le nostre eccellenze enogastronomiche sono uno dei principali canali di promozione del Friuli Venezia Giulia: è il momento di valorizzare con più convinzione questo patrimonio a chilometro zero”.

Bini ha inoltre ribadito il ruolo dei pubblici esercizi come presidi di socialità e sicurezza nei centri urbani, ricordando l’impegno della Regione nel sostegno al comparto attraverso il nuovo Codice regionale del Commercio e del Turismo, che unifica e semplifica la normativa di settore, e attraverso importanti risorse economiche: 242 milioni di euro per il triennio 2026-2028. Tra le misure già operative, l’assessore ha citato l’imminente apertura del bando Fondo Turismo, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro, destinato a sostenere anche le imprese della ristorazione. “Dati concreti – ha concluso Bini – che dimostrano il sostegno costante della Regione a un settore strategico per l’economia e l’attrattività del territorio”.