Commercio, Bordin: desertificazione una delle principali sfide FVG

“Il tema del commercio e dei servizi, soprattutto nei piccoli comuni, resta una delle principali sfide per il Friuli Venezia Giulia. Un ambito segnato da trasformazioni profonde, dall’e-commerce alla diffusione dei grandi centri commerciali, fino ai cambiamenti demografici, che hanno messo in difficoltà molte realtà locali, incidendo anche sulla coesione sociale e sui consumatori”.

Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, intervenendo a Premariacco durante l’assemblea regionale Confcooperative Fvg, settore Consumo e Utenza, ospitata nella sala Convegni della Cooperativa di Consumo. Presenti anche i consiglieri regionali Mauro Di Bert e Massimiliano Pozzo.

Nel suo intervento, Bordin ha richiamato l’impegno della Regione nel sostenere le aree più fragili, evidenziando le misure adottate per accompagnare il cambiamento e rafforzare le attività locali e il turismo. L’obiettivo è contrastare lo spopolamento e la desertificazione commerciale, valorizzando al tempo stesso le peculiarità del territorio.

“Vedere le serrande abbassate è sempre un segnale difficile – ha osservato -, invertire questa tendenza richiede tempo e strumenti adeguati. In questi anni abbiamo attivato interventi concreti e stanziato risorse importanti, ma dobbiamo misurarci con uno scenario profondamente mutato”.

Il presidente ha quindi ribadito la volontà dell’amministrazione regionale di continuare a sostenere il sistema economico locale, dal piccolo artigianato ai prodotti del territorio, fino ai servizi turistici, nautici e alle realtà montane.

“È essenziale rafforzare la collaborazione tra istituzioni, associazioni, cooperazioni, imprese e comunità locali – ha concluso Bordin – per costruire risposte efficaci e durature”