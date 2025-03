Commercio in crisi: in 12 anni spente 128 insegne nel centro di Udine

In 12 anni 128 insegne di negozi si sono spente nel centro storico di Udine. Sono i dati che emergono dall’Osservatorio sulla demografia d’impresa nelle città italiane di Confcommercio: il calo, nel capoluogo friulano, è del 22 per cento nel commercio al dettaglio e del 14 per cento nell’area non centrale.

Al contrario, si registra un incremento dei numeri di alberghi, bar e ristoranti: in centro storico si è passati dalle 358 imprese del 2012 a 360, mentre fuori dal centro c’è stato un incremento da 235 a 249.

“Le difficoltà del terziario, settore comunque trainante dell’economia cittadina, visto che parliamo di oltre 11.500 lavoratori a Udine nelle aziende del commercio e dell’ospitalità – è il commento del vicepresidente nazionale di Confcommercio e provinciale di Udine, Giovanni Da Pozzo – si aggravano quando manca una programmazione urbanistica che sia coerente con le dimensioni della città. Un cambiamento epocale nelle abitudini di consumo, con il sempre più marcato utilizzo del commercio elettronico, si aggiunge a una desertificazione in alcune aree di Udine, al peso delle incombenze burocratiche e agli insostenibili costi della fiscalità sia nazionale che locale”.

Un quadro non diverso in varie altre aree del Paese, cui Confcommercio nazionale, ricorda Da Pozzo, propone il progetto Cities attraverso la rigenerazione dello spazio pubblico e dei quartieri. Ma non solo: una mobilità e logistica sostenibili per la città di prossimità, patti locali per la riapertura dei negozi sfitti e politiche per il commercio locale più efficaci grazie all’uso di tecnologie digitali.