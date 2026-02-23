  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
lunedì 23 Febbraio 2026
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Competere sui mercati globali con l’Ia: appuntamenti formativi per le aziende
Naufragio dell’audace al largo di Grado, 4 indagati
Festival Il Mondo Fuori: Cormòns risponde con la cultura
Scontro furgone-scooter, muore un centauro 60enne a Monfalcone
Trasporto disabili: nuovo mezzo per la Comunità di Rinascita
Agricoltura: Zannier, oltre 5,4 mln per Programma valore 2026
Masterclass di fisica con 57 studenti di Fvg e Veneto
Fermato su una bici rubata, reagisce ai carabinieri: arrestato 21enne
Incendio nella notte, un gatto muore tra le fiamme: salvo l’altro...
Data center: innovazione, competitività e sostenibilità
Economia

Competere sui mercati globali con l’Ia: appuntamenti formativi per le aziende

A Udine e Pordenone in due giornate successive, corso pratico gratuito per rafforzare le strategie di marketing e export con l’Ia generativa, promosso nell’ambito di Een
Redazione
Autore: Redazione


L’intelligenza artificiale generativa sta trasformando anche il modo in cui le imprese affrontano i mercati internazionali. Sempre più operatori dell’export evidenziano come questi strumenti permettano di velocizzare l’analisi dei Paesi target, migliorare la comunicazione multilingua e ottimizzare tempi e costi delle attività promozionali all’estero. In questo scenario si inserisce il percorso formativo promosso dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine, partner di Enterprise Europe Network,. iniziativa, gratuita e rivolta alle imprese del territorio, che si terrà in due date alternative: giovedì 26 febbraio nella sede camerale di Udine (via Morpurgo 4, dalle 9 alle 17) e venerdì 27 febbraio nella sede di Pordenone (corso Vittorio Emanuele II 56, stesso orario).

Obiettivo del corso è offrire strumenti concreti e immediatamente applicabili per integrare l’Ia generativa nelle strategie di marketing e sviluppo sui mercati esteri. Piattaforme come ChatGPT, Perplexity AI e Claude saranno utilizzate in esercitazioni pratiche per simulare analisi di mercato, creazione di contenuti commerciali in più lingue e pianificazione di campagne digitali internazionali.

Guidati da Andrea Boscaro, fondatore di The Vortex ed esperto di marketing digitale, i partecipanti affronteranno una parte introduttiva sui fondamenti dell’intelligenza artificiale e un laboratorio operativo basato su casi reali di digital export. Sarà inoltre dedicato spazio all’uso consapevole degli strumenti, alla qualità degli output, alla gestione dei dati e alla definizione di prompt efficaci.

Le prime imprese iscritte che ne faranno richiesta potranno accedere a una consulenza personalizzata gratuita per approfondire l’applicazione dell’IA generativa nel proprio contesto aziendale. Le iscrizioni sono aperte sul sito www.pnud.camcom.it.

Competere sui mercati globali con l’Ia: appuntamenti formativi per le aziende
Naufragio dell’audace al largo di Grado, 4 indagati
Festival Il Mondo Fuori: Cormòns risponde con la cultura
Scontro furgone-scooter, muore un centauro 60enne a Monfalcone
Trasporto disabili: nuovo mezzo per la Comunità di Rinascita
