Comune di Udine in prima linea per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

Il Comune di Udine, insieme a quello di Tavagnacco, partecipa ad un progetto realizzato da Distretto delle Tecnologie Digitali del Friuli Venezia Giulia (DITEDI), Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto di Insiel S.p.A.

Lo scopo è quello di promuove un contest innovativo rivolto alle aziende del territorio. L’iniziativa mira a sviluppare soluzioni digitali avanzate per la Pubblica Amministrazione, sfruttando le risorse residue del PNRR (M1C1).

L’evento di presentazione si terrà il 3 aprile alle ore 15.30 presso la Sala consiliare Feruglio di Tavagnacco. Durante l’incontro verranno illustrate le sfide su cui le imprese potranno sviluppare soluzioni innovative, seguendo l’esempio pilota dei Comuni di Udine e Tavagnacco. Gli ambiti di intervento spaziano dal miglioramento dell’accesso ai documenti e dell’automazione amministrativa, al potenziamento dei servizi digitali per cittadini e imprese, fino allo sviluppo di tecnologie avanzate per la sicurezza urbana e la sostenibilità ambientale.

“Il Comune di Udine è fortemente impegnato nella trasformazione digitale e nel miglioramento dei servizi pubblici attraverso l’innovazione. Questo contest rappresenta un’opportunità concreta per le aziende del territorio di contribuire attivamente a una Pubblica Amministrazione più efficiente e vicina ai cittadini,” dichiara Gea Arcella, Assessore all’Innovazione Digitale del Comune di Udine.

Le aziende partecipanti avranno l’opportunità di proporre soluzioni concrete per rispondere alle esigenze della Pubblica Amministrazione del Friuli Venezia Giulia. Il contest culminerà il 3 giugno, con l’evento finale presso l’Auditorium della Regione FVG a Udine. In questa occasione, i progetti sviluppati saranno presentati e valutati: le soluzioni più efficaci potranno essere adottate dalla Regione, tramite Insiel, per il Sistema Informativo Integrato Regionale e dai Comuni, grazie ai fondi residui del PNRR (M1C1).

Tra gli ospiti dell’evento interverranno Sebastiano Callari, Assessore regionale ai sistemi informativi, Diego Antonini, Presidente di Insiel, Sara Guttilla e Valentina Fiorentini per il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Francesco Contin, Direttore di DITEDI, Gea Arcella, Assessora alla Trasformazione Digitale e Smart City del Comune di Udine, e Giulia Del Fabbro, Vicesindaco e Assessore del Comune di Tavagnacco con deleghe alle Politiche sociali, Sviluppo strategico, Servizi innovativi ai Cittadini e alle Imprese, e Politiche comunitarie.

Si tratta di un’occasione imperdibile per le aziende che desiderano contribuire alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, sviluppando soluzioni innovative per migliorare i servizi pubblici.