Comunità e montagna in sicurezza, consegnati due defibrillatori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Portare il defibrillatore nelle piazze commerciali del territorio e insegnare ai cittadini a utilizzarlo correttamente è una nobile iniziativa di PrimaCassa, assieme all’associazione dei Medici Sportivi e del soccorso alpino”. Lo ha affermato l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, oggi a Rivignano Teor alla presentazione del programma 2026 del progetto “Comunità e montagna in sicurezza”, che promuove la cultura della sicurezza nei piccoli centri della regione e nelle aree montane più isolate.

Durante la presentazione sono stati consegnati due nuovi defibrillatori destinati a realtà del territorio di Rivignano Teor e tre kit di soccorso per Malga Tuglia a Forni Avoltri, Malga Ovaro e il ristorante Laghetti di Timau a Paluzza.