Comunità energetiche, FVG ENERGIA entra nella rete nazionale

Si rafforza la rete nazionale a supporto della transizione energetica: Fvg Energia, la spa interamente partecipata dalla Regione, è entrata ufficialmente a far parte di Renoss, la Rete nazionale One stop shop dedicata alla promozione e allo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer).

Un ingresso che rappresenta un passo strategico per il territorio del Friuli Venezia Giulia, che potrà contare su un nuovo punto di riferimento per cittadini, imprese ed enti pubblici interessati a modelli energetici sostenibili e condivisi. Sarà possibile contattare Fvg Energia anche tramite una mail dedicata: [email protected].

Promosso dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e coordinato da Renael – la rete nazionale delle agenzie energetiche locali – il progetto Renoss si configura come la prima rete nazionale di sportelli fisici e digitali in grado di accompagnare concretamente la nascita e la crescita delle Cer. L’obiettivo è rendere più accessibili strumenti, competenze e opportunità legate alla produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili, contribuendo al contempo agli obiettivi di decarbonizzazione e sicurezza energetica del Paese, dettati in Friuli Venezia Giulia dal Piano energetico regionale che ha previsto di arrivare alle zero emissioni già nel 2045, cinque anni prima della scadenza concordata a livello di Unione Europea.

In questo contesto, Fvg Energia assume il ruolo di nodo territoriale, offrendo servizi integrati che spaziano dall’informazione e sensibilizzazione alla formazione tecnica, fino al supporto operativo e amministrativo. Attraverso lo sportello Renoss sarà possibile accedere a studi di fattibilità tecnico-economica, assistenza nella costituzione delle Cer, accompagnamento nell’accesso agli incentivi del Gse, il gestore nazionale dei servizi energetici, oltre a strumenti per la gestione e lo sviluppo delle comunità energetiche.

L’adesione di Fvg Energia rafforza la capillarità della rete Renoss e consolida un modello di intervento basato sulla prossimità e sull’accompagnamento diretto. Gli sportelli unici rappresentano infatti un elemento chiave per superare le barriere informative e tecniche che spesso ostacolano la diffusione delle Cer, favorendo un approccio inclusivo e partecipato alla transizione energetica.