Comunità Energetiche, intesa tra Anci Fvg e Legacoop Fvg

Anci Fvg e Legacoop Fvg firmano un protocollo d’intesa per promuovere le Cer. Si tratta del terzo di questo tipo in tutta Italia dopo Lazio e Umbria. Il documento ha come obiettivo quello di promuovere azioni di diffusione del modello cooperativo di produzione e condivisione dell’energia rinnovabile come le Comunità Energetiche Rinnovabili.

Il protocollo sarà sottoscritto domani, 5 giugno, alle 16 nella sede dell’Anci Fvg in piazza XX Settembre 2 a Udine. A firmare il documento saranno il presidente dell’Anci Fvg, Dorino Favot e la di Legacoop Fvg, Michela Vogrig, alla presenza anche di Alessandro Fabbro, segretario generale Anci Fvg.