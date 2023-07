Patto di ferro sulle comunità energetiche

Mercoledì 12 luglio si terrà un importante convegno dal titolo “Comunità energetiche: sviluppo sostenibile del territorio e risparmio energetico”, promosso in collaborazione tra Banca 360 FVG, Confcooperative Alpe Adria e Power Energia.

L’evento si terrà alle 18.15 al Teatro Miela di Trieste e tratterà l’inquadramento generale sui cambiamenti climatici e la necessità di contrastarli per la sopravvivenza del pianeta. In particolare, verranno presentate le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER(S)) come mezzo per riappropriarsi dell’energia e dell’autonomia delle comunità locali, nonché gli strumenti finanziari a disposizione per supportare gli investimenti in questo settore.

Sul tema c’è grande attenzione, favorita dal boom di allestimenti di pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo, grazie al bando da 100 milioni di euro promosso dalla Regione Fvg per le famiglie e quello da 60 milioni per le aziende.

Durante il convegno, Power Energia presenterà le opportunità di sviluppo per i territori mentre Confcooperative Alpe Adria presenterà il modello societario cooperativo e la sua applicazione alle CER(S), spiegando le ipotesi operative e le modalità di costituzione delle stesse. In quest’ottica, le cooperative rappresentano un’opzione particolarmente adatta per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e lo sviluppo sostenibile del territorio.

Infine, Banca360 FVG esporrà gli strumenti finanziari a disposizione per supportare gli investimenti in CER(S) e iniziative sostenibili, sottolineando il ruolo fondamentale delle istituzioni finanziarie nella promozione di un’economia verde e nella transizione energetica.

“L’evento – ha fatto sapere il presidente di Banca 360 FVG, Luca Occhialini – rappresenta un’occasione straordinaria per approfondire le tematiche legate alle comunità energetiche rinnovabili e agli strumenti disponibili per favorire lo sviluppo sostenibile a livello locale. Il nostro istituto di credito è da sempre vocato a coniugare questi due aspetti”.

È utile ricordare che l’avvio di una comunità energetica permette di accedere a una serie di incentivi che sono tra l’altro cumulabili anche con altre forme di incentivazione. Inoltre, grazie alle CER(S) si ottengono notevoli risparmi energetici che si traducono con cali drastici dei consumi e quindi dei costi. Nella situazione attuale, un vero e proprio toccasana per famiglie e aziende.