Con Confcooperative, studenti friulani in Grecia per una competition di livello europeo

Saranno gli studenti dell’Isis Solari di Tolmezzo a rappresentare l’Italia alla POPRI YOUTH COMPETITION, che si terrà il 6-7 maggio sull’isola di Creta, in Grecia. Lo annuncia Confcooperative Fvg, partner del progetto internazionale POPRI, un’iniziativa che si inserisce nella strategia EUSAIR (Eu Strategy for the Adriatic and Ionian Region), con l’obiettivo di promuovere l’imprenditorialità giovanile e la cooperazione transnazionale tra i Paesi dell’area adriatico-ionica. E proprio nella veste di partner nazionale del progetto europeo, Confcooperative Fvg è “madrina” dell’iniziativa per il nostro Paese e ha selezionato i partecipanti: «È un’importante iniziativa che conferma il nostro impegno ventennale per l’educazione delle nuove generazioni», spiega Daniele Castagnaviz, presidente regionale di Confcooperative, associazione cooperativistica con 500 imprese associate che coinvolgerà, quest’anno, oltre 5.500 studenti del Friuli VG in attività didattiche.

POPRI rappresenta un’opportunità unica per gli studenti della nostra regione di sviluppare competenze imprenditoriali, favorendo la creatività, l’innovazione e la collaborazione tra scuole e istituzioni educative a livello internazionale. Soprattutto, permette ai giovani di 10 diversi Paesi di incontrarsi e confrontarsi su temi di interesse comune e rappresenta, quindi, una risposta efficace per la creazione di una società inclusiva e innovativa, capace di creare reti internazionali di scambio e collaborazione.

A essere selezionata per rappresentare l’Italia alla fase finale del progetto è stata, dunque, l’idea proposta da un gruppo di studenti della classe VPL13 dell’Isis Solari di Tolmezzo: trasformare una semplice scatola da imballaggio per le bottiglie, realizzata con legno riciclato, in un oggetto di design sostenibile, capace di vivere una seconda vita ad esempio come profumatore d’ambiente (Burla). Un progetto che trasmette l’idea che il riuso, un concept che sviluppando il concetto di sostenibilità applicata al ciclo di vita della materia prima, può essere bello oltre che utile e funzionale.

«Abbiamo accolto con entusiasmo il progetto, perché riteniamo fondamentale proporre percorsi in cui i ragazzi e le ragazze possano unire le competenze che acquisiscono nel curricolo, con la sostenibilità ambientale. Creare un legame tra artigianalità e sostenibilità, in una logica di economia circolare, che permette di portare alla luce il potenziale di ciò che chiamiamo “scarto”, è una sfida che ci porta a pensare, progettare e sviluppare un prodotto, con una modalità del tutto nuova e inedita, lontano dalle logiche del mero consumismo e che abitua a vedere l’oltre nascosto in ogni cosa», commenta la dirigente scolastica del Solari, Manuela Mecchia.

Il primo prototipo, realizzato appositamente per il progetto POPRI, nasce da un progetto di Impresa cooperativa simulata realizzato dall’Area Educazione Cooperativa di Confcooperative Fvg con il contributo di Fondosviluppo Fvg SpA.

Il Progetto internazionale POPRI è cofinanziato dall’Ipa e coinvolge 10 partner da altrettanti Paesi europei con il sostegno della Commissione europea attraverso il programma IPA Adrion e della Repubblica di Slovenia. Oltre 5.868 studenti, nei 22 anni di vita del progetto, hanno preso parte alla competizione giovanile.