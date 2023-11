Con Foodis zero spreco di cibo

Friuli Venezia Giulia e Carinzia mettono assieme le proprie intelligenze in agricoltura, nell’informatica, nella logistica, nella tecnologia di trasformazione e nella sicurezza alimentare per rendere più sostenibili e resilienti i rispettivi sistemi alimentari. Oggi a Udine è stato presentato il progetto Foodis, finanziato con 900mila euro da Fondi Fesr del Programma Interreg Italia-Austria 2021-2027 e fondi nazionali, e che avrà una durata di 28 mesi. A coordinarlo è la Fondazione Agrifood e Bioeconomy Fvg e collaboreranno per la parte italiana l’Asugi e Insiel (con l’Università di Udine e la Direzione salute della Regione come partner associati) e, da parte austriaca, Lcas il centro logistico di Fürnitz, l’Università Paris-Lodron di Salisburgo e l’Università di Economia e Commercio di Vienna (con il Governo regionale della Carinzia e l’Università di Scienze Applicate di Salisburgo come partner associati). Alla presentazione ha partecipato anche il console onorario d’Austria a Trieste Sabrina Strolego.“Lavoriamo costantemente per sviluppare l’agroalimentare regionale, in chiave sostenibile, circolare e resiliente, al fine di generare positive esternalità sociali, ambientali ed economiche – ha commentato durante la presentazione l’assessore regionale Stefano Zannier -. In questo scenario, l’interazione con i Paesi contermini, Austria in particolare, è di primaria importanza, anche in ragione delle storiche relazioni transfrontaliere e delle evoluzioni del mercato agroalimentare d’interesse. A poco meno di due anni dalla sua attivazione e grazie al supporto della Regione, la Fondazione Agrifood & Bioeconomy Fvg è riuscita a concretizzare diverse azioni in tal senso e ne è esempio questo progetto Foodis che intende accrescere il livello di innovazione e di circolarità nelle catene del valore del settore alimentare e della connessa logistica di prossimità anche tramite due azioni pilota sulle filiere food (innovative, circolari, inclusive ed eque) e su competenze, servizi ed infrastrutture logistiche per le imprese”.L’obiettivo principale di Foodis consiste nella creazione di un ecosistema transfrontaliero collaborativo a supporto della transizione intelligente, sostenibile e inclusiva delle catene di valore del settore food, grazie a servizi, competenze e strutture logistiche avanzate condivise, a diretto beneficio delle imprese dell’area transfrontaliera, che potranno in tal modo anche avere accesso a nuovi mercati europei. Il nuovo ecosistema verrà testato nel progetto con due azioni pilota, di cui una a regia del Friuli-Venezia Giulia dedicata al supporto a filiere sostenibili e solidali. In particolare, verrà progettata e realizzata una piattaforma digitale per l’individuazione, raccolta e gestione logistica di prodotti ed eccedenze alimentari, allo scopo di inserirle in filiere solidali, includendo una rigorosa valutazione scientifica per assicurare panieri alimentari equilibrati per i gruppi svantaggiati, un aspetto innovativo finora non valorizzato.“Riuscire a coniugare economia, innovazione, sostenibilità e solidarietà in un quadro di gestione efficiente delle risorse e filiere alimentari, è una sfida che vedrà impegnata nei prossimi decenni non solo l’Europa, ma tutta la comunità mondiale – ha poi dichiarato il presidente di Fab Fvg Claudio Filipuzzi –. La Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, dando anche seguito al proprio mandato statutario, assieme alla Regione e in particolare con l’Assessorato alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, e ai propri partner operativi Asugi e Insiel, ma anche grazie alla preziosa collaborazione con i nostri vicini partner austriaci, Lca Centro Logistico di Fürnitz, Università Paris-Lodron di Salisburgo e Università di Economia e Commercio di Vienna, intende contribuire in modo concreto a realizzare un modello replicabile di ecosistema condiviso su scala transfrontaliera a supporto delle imprese in ambito food e logistica, mettendo a sistema competenze, servizi e opportunità ai due lati del confine”.Sul fronte austriaco, infatti, sfruttando la piattaforma digitale già utilizzata da Fab Fvg, verrà avviata la mappatura delle aziende agroalimentari della Carinzia, in maniera da definire un loro cluster complementare sulla logistica in ambito food. Questo sarà la base anche del modello di filiere circolari che sarà definito nel vicino Land per raccolta e logistica di alimenti scaduti, scarti ed eccedenze alimentari, in funzione del loro stoccaggio e rivalorizzazione per applicazioni innovative e sostenibili nel nuovo futuro Alps Adriatic Food Hub a Fürnitz.